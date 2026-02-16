Juana Repetto se calentó con Nicolás Repetto por mostrar a su hijo recién nacido

La actriz le habría hecho saber su enojo por la publicación a su padre, que terminó eliminando la foto de Timoteo.

Nicolás Repetto cometió un error grave que generó un fuerte enojo de su hija Juana Repetto en medio de un clima de felicidad y emoción a días del nacimiento de Timoteo , su nieto. Es que en las redes sociales el histórico conductor televisivo compartió una foto del niño sin autorización de su hija, lo que generó un nuevo problema.

Según confirmó el periodista Karina Lavícoli en Infama, el enojo de Juana es real: "No sabemos cuánto va a durar este enojo”. A su vez, sumó: “ Ella no lo había hecho, y él lo hizo antes que ella” , confirmando luego que el conductor bajó la publicación de las redes sociales.

“Ella es muy activa en redes y el puerperio no es fácil. Ella trabaja mucho con las redes, le gusta siempre manejar la situación y viene de días difíciles”, analizó la periodista ante el episodio registrado. Más allá de que fue eliminada, la imagen continúa dando vuelta en las redes sociales.

La llegada de un nuevo integrante a la familia de Juana Repetto generó una ola de emoción y, simultáneamente, una fuerte polémica en las redes sociales. El nacimiento de Timoteo, su tercer hijo y el segundo junto a su expareja Sebastián Graviotto, fue anunciado con alegría a través de Instagram. Sin embargo, los usuarios no tardaron en notar la ausencia física del padre durante el parto, lo que desencadenó un debate sobre las responsabilidades parentales.

La actriz había aclarado previamente que el deportista se encontraba fuera del país cumpliendo con sus obligaciones laborales como instructor de snowboard en plena temporada. A pesar de la distancia, el instructor intentó hacerse presente de forma virtual con un posteo dedicado al recién nacido. No obstante, el gesto digital resultó insuficiente para los seguidores, que cuestionaron duramente la escala de valores del padre frente a un evento único.

Las críticas en las plataformas digitales no tuvieron piedad con el ex "Gran Hermano", señalando que el trabajo no debería haber sido un impedimento para viajar. Muchos seguidores consideraron que priorizar la temporada invernal por sobre el nacimiento de un hijo era una decisión egoísta y difícil de justificar. Entre los comentarios más repetidos, un usuario sentenció con firmeza: “La temporada la podés hacer todos los años. El nacimiento de tu hijo es una sola vez en la vida”.

La indignación escaló rápidamente, y las redes sociales del influencer se transformaron en un espacio de reclamos sobre el ejercicio de su paternidad. Algunos internautas destacaron el esfuerzo de la artista al atravesar sola el proceso del embarazo y los controles médicos correspondientes. En ese sentido, la crítica fue tajante hacia su actitud ausente: “No ejercés paternidad y encima tu ex te defiende, hasta eso deberías agradecer”.

Juana Repetto quedó embarazada tras su separación

La relación entre Juana y Sebastián pasó por diversas etapas, incluyendo una separación que se produjo casi un año antes de esta dulce llegada. La noticia del embarazo llegó cuando ya estaban distanciados, lo que dotó a esta nueva maternidad de un contexto muy singular y desafiante. A pesar de todo, la joven intentó mantener la cordialidad y el respeto mutuo frente a la mirada atenta de sus millones de seguidores.

Sin embargo, la frialdad de los datos y las distancias geográficas no lograron calmar el malestar de quienes consideran que un padre debe estar presente. El tono de las opiniones se volvió cada vez más personal, con ataques directos hacia la figura del instructor de snowboard por su comportamiento. Una seguidora, reflejando el pensamiento de muchos, disparó sin ningún tipo de filtro: “El hombre que nadie quiere tener al lado”.

Por otro lado, hubo quienes compararon la entrega absoluta de la madre con el estilo de vida que el deportista muestra en sus perfiles oficiales. El contraste entre los controles médicos en solitario y las imágenes del instructor en la nieve generó una brecha de percepción difícil de cerrar. Un usuario analizó la situación con crudeza: “Ella bancándose la panza... y él de joda siempre. Como padre de Timo un tipo totalmente ausente”.