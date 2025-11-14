La tristeza de Juana Repetto por una noticia sobre su embarazo

La hija de Reina Reech y Nicolás Repetto dio detalles de los estudios que se realizó en torno a su embarazo donde lleva 28 semanas de gestación.

Juana Repetto se mostró conmovida con el presente de su embarazo, en medio de distintos estudios médicos para poder chequear que todo marche sobre lo previsto y no haya complicaciones. En un mensaje a sus seguidores en las redes sociales, la mediática hizo referencia a los estudios que debía realizarse para analizar la gestación.

“¡Buen día! Estoy muy nerviosa. Estoy yendo a hacerme esta ecografía que me tengo que hacer, más o menos cada quince días, que me miden el largo del cuello del útero . Y me agarra una angustia... ¿Viste cuando vas con ganas de llorar? No pasa nada, es solo una ecografía de control. Tenemos que ver que el cuello no se haya cortado y listo”, dijo con la voz quebrada mientras relataba cuál era el estudio que debía realizarse.

En su relato contó el miedo que le genera este tipo de estudios que busca determinar si existe o no modificaciones en el cuello uterino que generen complicaciones en el embarazo: “ Pero voy muy nerviosa, muy nerviosa , así que tírenme muy buena onda para que mi cuellito siga igual y podamos seguir con un embarazo tranquilo”.

Ya con el estudio realizado, Juana compartió un video un poco más sensible donde contó parte de los resultados: “Bueno, estoy muy sensible con el tema. No fueron las mejores noticias, tampoco hay nada por ahora de qué preocuparse. Pero veré a la tarde a mi obstetra y tendré novedades más concretas”. Luego agregó: “Lo que sí ya es un hecho es que voy a tener que estar mucho más tranqui, así que me ‘autoabrazo y agradezco por ser tan precavida”.

Sostuvo en las historias: “Les voy a seguir compartiendo y contando cosas que tengo que contarles. Sentadita”. Más tarde, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto que atraviesa la semana 28 de gestación del hijo, compartió un posteo revelando con mayor precisión su situación.

“Y ha llegado el momento de dedicarse a empollar. Primer objetivo, semana 28. A por ello. Tenés al mejor equipo del mundo cuidándote y haciéndome el aguante acá afuera para que vos sigas gozando de una larga estadía dentro de la panza”, contó en un extenso escrito.

Luego sumó: “Mañana que seguramente esté con mejor ánimo, me voy a hacer unos estudios de rutina (curva de glucosa) que me los tengo que hacer sí o sí y cuando vuelva, les cuento un poco mejor cómo vamos”.