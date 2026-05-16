Lo dejó atrás: Adabel Guerrero blanqueó su romance con un empresario tras su separación

El ambiente de la farándula se vio revolucionado tras la confirmación del nuevo romance de la talentosa bailarina Adabel Guerrero . La destacada integrante de la obra teatral Sex rompió el silencio para blanquear su presente sentimental luego de semanas de intensas especulaciones. Tras dar por terminada una sólida relación de 17 años con Martín Lamela , la artista decidió abrir su corazón y confirmar que se encuentra transitando una etapa de renovación absoluta.

La espectacular primicia se dio a conocer durante una entrevista televisiva en el programa Los Profesionales, conducido por Flor de la V. En ese espacio, la panelista estrella de la obra de José María Muscari aprovechó para desmentir de manera categórica las versiones maliciosas sobre supuestas infidelidades . La vedette aclaró que los rumores que la vinculaban con personas de su mismo barrio privado eran totalmente falsos.

Con total sinceridad, la actriz detalló que el vínculo con Rodrigo Alenaz , director de una competencia de karting, surgió de manera muy reciente y natural. “Es una persona que nos hicimos muy amigos, nos estamos conociendo. No fue tantas veces a Sex como dicen ”, relató sobre el origen de este acercamiento que nació gracias a salidas grupales organizadas por su íntima amiga, la coreógrafa Valeria Archimó.

La llegada de este nuevo amor significó un enorme cimbronazo emocional para la bailarina, quien admitió haber recuperado la ilusión tras su separación del hombre de negocios. “Me sentía muy apagada y muy calabaza, porque pensaba que nunca más iba a sentir algo por alguien o interés”, confesó conmovida ante las cámaras al describir el fuerte impacto que provocaron las primeras conversaciones profundas que mantuvo con el empresario.

La conexión entre ambos resultó tan inmediata y genuina que la artista no dudó en proyectar un futuro cercano al lado de su flamante compañero de vida. “Esta persona tiene que seguir en mi vida de la forma que sea. Fue eso lo que me pasó en las conversaciones que tuvimos... Él es todo lo que está bien”, sentenció con profunda admiración hacia el sujeto que logró conquistarla tras su reciente soltería.

El insólito error que detonó los rumores de infidelidad

Por otra parte, la protagonista del espectáculo del Gorriti Center reveló un insólito malentendido lingüístico que sufrieron algunos cronistas de espectáculos a la hora de difundir la información. La intérprete explicó que muchos periodistas confundieron las actividades comerciales de su nueva pareja, asociando erróneamente la palabra karting con un supuesto amante residente en un exclusivo country de la zona norte bonaerense.

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Mientras disfruta de este apasionante presente afectivo, la mediática ya se encuentra planificando una mudanza definitiva hacia la Ciudad de Buenos Aires para el próximo año. El traslado se concretará una vez que su pequeña hija concluya el actual ciclo escolar, permitiéndole abandonar la vivienda familiar que todavía comparte con su exmarido. El entorno de la artista asegura que el noviazgo marcha sobre ruedas y ya lleva dos meses de consolidación.