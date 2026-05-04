Escándalo: quién es el tercero en discordia con el que saldría Adabel Guerrero tras su separación

Adabel Guerrero fue uno de los nombres que dieron vuelta en el mundo del espectáculo por la ruptura en la relación que mantenía con Martín Lamela, una decisión que habría llegado en medio de rumores complejos que involucran a una tercera persona en discordia. Tras las declaraciones de la expareja de Guerrero , se conoció el nombre de la persona.

Según ahondaron en el programa Puro Show, el periodista Pampito dio detalles de cómo se gestó la relación y contó que hace un mes tenía en su poder la información pero pudo confirmarlo hace algunos días.

El nombre que dio vueltas es el de Rodrigo Alenaz , una figur que no pertenece al ambiente mediático. Según detallaron en el programa, estarían juntos desde hace dos meses.

Alenaz Guerrero

La noticia explotó en Puro Show, donde Pampito reveló que Adabel y Rodrigo están juntos desde hace casi dos meses, realizando actividades juntos. “Esa noche donde anunciaron que estaba separada de su marido, Rodrigo estuvo viéndola en Sex”, revelaron sobre la compañía.

De qué trabaja Alenaz

“Es el director de Rotax, una empresa de automotores. Y de este lado viene el chimento, porque ambos estuvieron juntos en el Autódromo. Se están mostrando mucho tiempo juntos”, contó Pampito.

Valeria Archimó, la celestina de la relación

En el detalle sobre el inicio de la relación, se conoció que Valeria Archimó fue quien presentó a Adabel y Rodrigo, debido a que es del círculo cercano.

El ex de Adabel Guerrero rompió el silencio y no negó una infidelidad: "Tomó decisiones que no comparto"

La separación de Adabel Guerrero y Martín Lamela sacudió el mundo del espectáculo tras diecisiete años de relación y una hija en común, Lola. El empresario decidió romper el silencio a través de sus redes sociales para confirmar el final del vínculo y disipar las dudas que circulaban en la prensa. En un descargo honesto sobre los motivos del quiebre, el ahora exmarido de la bailarina expresó con mucha firmeza: “En los últimos meses ella tomó decisiones que no comparto y que rompieron la confianza de nuestra pareja”.

Qué dijo Martín Lamela sobre su separación de Adabel Guerrero

A pesar del dolor que implica la ruptura, el hombre de negocios enfatizó que su prioridad absoluta es el bienestar de su pequeña de ocho años en este proceso de cambio. Así, busca mantener una relación cordial con la protagonista de Sex para preservar el núcleo familiar que construyeron durante casi dos décadas de convivencia. Con el objetivo de proteger la integridad emocional de la niña, él aseguró en su comunicado: “No vamos a dejar de ser una familia porque ella sigue siendo la mamá de Lola, que es lo único que me importa”.

La noticia se vio envuelta en un clima de tensión debido a las fuertes versiones que vinculaban a la modelo sentimentalmente con un vecino del barrio privado donde residen. Lamela no fue indiferente a este contexto mediático y pidió encarecidamente que se detenga la difusión de detalles que podrían resultar perjudiciales para su entorno más íntimo. Al referirse a la exposición del conflicto y las posibles consecuencias, el empresario solicitó públicamente: “Les pido a todos que por favor respeten nuestra privacidad y eviten amplificar información que solo va a lastimar a mi hija”.

Por su parte, la ex participante del Bailando por un sueño intentó inicialmente restarle importancia a los rumores de crisis, enmarcando la situación como una etapa de desgaste natural por el paso del tiempo. Antes de la confirmación definitiva por parte de su pareja, la bailarina había enfrentado las cámaras para describir la realidad de su matrimonio sin dar definiciones tajantes. Con una mirada más relajada sobre los conflictos, la artista había reconocido: “Con mi marido tenemos idas y vueltas”.

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La respuesta que había brindado Adabel Guerrero sobre los rumores de infidelidad

Con respecto a las acusaciones de una supuesta infidelidad con alguien de su mismo country, la actriz prefirió responder con humor e ironía ante las cámaras de televisión. Guerrero desmintió cualquier vínculo con terceras personas y criticó la facilidad con la que se inventan romances cuando una pareja atraviesa un momento de distancia. Al bromear sobre el impacto de estas noticias entre sus propios vecinos, la bailarina lanzó entre risas: “Dicen que yo estoy con alguien del country, cosa que me jode, pero me causó gracia”.

La decisión de Lamela de oficializar la ruptura parece haber tomado por sorpresa al entorno de la exvedette, quien hasta hacía pocos días optaba por una postura más ambigua. Mientras él eligió ser directo para frenar las especulaciones sobre su familia, ella se resguardó en un silencio que fue interpretado de diversas maneras por los cronistas de farándula.

El empresario justificó su necesidad de hablar para aclarar los tantos: “No soy una persona de los medios pero a raíz de la información que circula en la prensa, quería aclarar la situación”. Finalmente, la separación marca el cierre de una de las historias de amor más longevas y estables del ambiente artístico nacional, iniciada hace casi 20 años. El proceso de disolución de la pareja continuará ahora en el ámbito privado, lejos de los flashes y las declaraciones cruzadas que marcaron los últimos días de abril.