Oriana Sabatini presentó su primera novela frente a su familia y una multitud de seguidores

La modelo fue protagonista en la Feria Internacional del Libro en el predio ferial La Rural de CABA durante la presentación de su libro "Podría quedarme acá". Las fotos del evento.

Oriana Sabatini presentó ante una multitud de personas la novela escrita que creó y sacó al mercado, titulado como "Podría quedarme acá", durante la Feria del Libro que tuvo lugar en el predio Ferial de La Rural en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

No solo fue la palabra de Oriana contando las sensaciones, sino que también las personas tuvieron la posibilidad de estar cerca de la autora del libro ya que dedicó y firmó ejemplares que se vendieron en el propio predio. La obra que precisó dos años de trabajo es una realidad presentada por la novia de Paulo Dybala.

Entre las figuras que aparecieron en uno de los pabellones de La Rural, estuvieron su padre Ova Sabatini y su hermana Tiziana, acompañada de su pareja. En ese momento Oriana fue el centro y de atención siendo la autora del libro.

Las fotos del evento

Oriana Sabatini Firma libro 2

Oriana Sabatini- firma libro

Ova Sabatini- Presentación libro Oriana

Cuál es la historia de la novela

“Ariana es joven, lindísima y está donde tiene que estar. Desde chica aprendió que el talento es un proyecto y la belleza, una obligación. Cuando una vida privilegiada se disciplina para que no haya ni una sola nota fuera de registro, el éxito, obediente, llega. O, mejor dicho, está por llegar. Solo falta que firme el contrato que le ofrece la discográfica más importante de Estados Unidos", explica la sinopsis del libro.

Luego, cuenta: "Pero, en vez de hacerlo, bloquea a todos sus contactos y escapa a Buenos Aires, su ciudad natal. Perturbada por el control obsesivo de su propio cuerpo —por ser la que imaginaron y por un dolor que insiste, está dispuesta a probar todo con tal de evadirse. Fiestas, pastillas, sexo casual, incluso un ‘trabajo de verdad’. En una funeraria. Cambia los flashes por la constancia de tubos fluorescentes, las alfombras rojas por mesas donde aprende a limpiar, preparar, maquillar y vestir cadáveres. Restaurar lo que fue deshecho en esa violencia para una última puesta en escena. Entonces, ocurre lo imposible: Teo, su primer amor, muerto trece años atrás, vuelve".