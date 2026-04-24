Oriana Sabatini habló de la posibilidad de Paulo Dybala de jugar en Boca y fue contundente

La modelo y actriz estuvo en el programa Otro Día Perdido de Mario Pergolini y no pudo escapar a la pregunta sobre el futuro profesional de su pareja Paulo Dybala.

En cada lugar al que va, Oriana Sabatini es consultada por el futuro profesional de su pareja Paulo Dybala a nivel futbolístico debido a que en el radar aparece el nombre de Boca. En medio de las especulaciones que con el paso del tiempo toman fuerza sobre un posible regreso a mitad de año, la modelo contó detalles sobre la situación.

Durante su asistencia al programa Otro Día Perdido (ODP) para presentar su libro 'Podría quedarme acá', Mario Pergolini intentó convencer a la pareja de Paulo y quiso regalarle una camiseta de Boca con el nombre de Oriana en la parte trasera de la camiseta con el número 21 que habitualmente utiliza Dybala en sus camisetas a nivel clubes: "Mi padre va a ver esto y sabes que...", dijo en referencia a la reacción de Ova Sabatini, padre de Oriana y fanática de River.

Luego de intentar darle su camiseta, Mario sacó una camiseta con el apellido de Dybala para que se la dé como regalo, le dio un beso y soltó irónicamente: "No lo tomes como presión, vos daselo. Tiene el tamaño justo, si pasamos la Libertadores nos encantaría... ¿Nos querés contar algo?", dijo Mario insistiendo en la pregunta.

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"No sé, me encantaría poder decirte porque eso significaría que ya sabría qué va a pasar. Con un bebé recién nacido genera un poco de estrés la situación", comenzó diciendo.

"No tengo idea qué va a pasar, nada. Camino por la calle, no hago un paso y me dicen 'traé a tu marido a Boca'. También son decisiones profesionales", contó y luego sumó: "Estamos muy contentos en Italia, la hemos pasado fantástico. No falta mucho para saberlo, estamos casi en mayo... en junio o julio, veremos".

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Mario Pergolini trajo un regalo especial para Oriana y metió presión: "Si Paulo viene a Boca, me largo a llorar".#OtroDíaPerdido pic.twitter.com/cNewG5lurJ — OTRO DÍA PERDIDO (@otrodiaperdidok) April 24, 2026

Qué dijo sobre la presentación de su libro

“Estoy feliz porque vengo vendiendo más de lo que pensé que iba a vender en toda mi vida. Estoy contenta con cómo lo recibió la gente”, dijo y afirmó que está "acelerada y cansada".