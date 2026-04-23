Oriana Sabatini habló sobre el posible pase de Dybala a Boca: "Ojalá que sea en junio"

La artista y esposa del jugador argentino dio su opinión sobre la vuelta al fútbol local para sumarse al Xeneize.

El posible pase de Paulo Dybala a Boca mantiene en vela al fútbol argentino, que podría sumar en junio una enorme figura para el torneo. En esta ocasión, Oriana Sabatini , la esposa del futbolista habló sobre las diferentes versiones y le dio esperanzas a los hinchas del Xeneize.

La pareja, que viene de tener a su primera hija juntos, barajan la posibilidad de regresar al país , donde el cordobés jugó en Instituto de Córdoba, antes de irse a Europa y tener una gigante carrera, pasando por clubes como Juventus y Roma.

Las especulaciones sobre el posible regreso de Dybala a Argentina empezó con la gran amistad que tiene con el actual jugador de Boca, Leandro Paredes , con quien compartió plantel en la Roma. Además, se sabe que el ex Instituto es simpatizante del Xeneize por su padre.

En la familia Sabatini, el padre de la artista es hincha de River, razón por la que muchas veces se dudó de si la familia de su mujer lo bancaría a Dybala en la decisión, aunque Oriana fue contundente: "Yo quiero que mi marido haga lo que le haga feliz".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioOle/status/2047424103284387979?s=20&partner=&hide_thread=false ORIANA SABATINI SOBRE DYBALA-BOCA: "YO QUIERO QUE MI MARIDO HAGA LO QUE LE HAGA FELIZ"



"Roma es hermosa, sí, pero bueno, es trabajo también. No es que uno puede decidir así como… porque depende de muchas cosas, así que hay que ver cómo se desenvuelve todo y ver qué… pic.twitter.com/BX7CQuIbhj — Diario Olé (@DiarioOle) April 23, 2026

"Roma es hermosa, sí, pero bueno, es trabajo también. No es que uno puede decidir así como… porque depende de muchas cosas, así que hay que ver cómo se desenvuelve todo y ver qué sucede... Ojalá que en junio se defina así ya me mentalizo", agregó la cantante.

Aunque no confirmó la posible llegada del volante, su esposa si dejó en claro la posibilidad de que pase, además de que el fanatismo de su lado de la familia no lo frenará.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/paseclave__/status/2047401820373282879?s=20&partner=&hide_thread=false “Yo soy de River, pero quiero que Paulo elija lo que le haga felíz. Ojalá que sea en JUNIO así ya me mentalizo”



Oriana Sabatini negó que esté confirmada la llegada de Dybala a Boca pero está expectante por su regreso a la Argentina. pic.twitter.com/BmQtan1N87 — PaseClave (@paseclave__) April 23, 2026

En los últimos días, el que se refirió al posible pase fue Marcelo "Chelo" Delgado, el director deportivo de Boca: "Nadie va a discutir su jerarquía, trayectoria enorme, jugador de selección, pero no charlé con él por el momento, sería importante si algún día surge la posibilidad, pero yo desde mi lugar no he tenido ninguna comunicación con él".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la12tuittera/status/2047045288020353433?s=20&partner=&hide_thread=false MARCELO DELGADO, Dir. Deportivo de #Boca en @TyCSports s/PAULO DYBALA:



"Nadie va a discutir su jerarquía, trayectoria enorme, jugador de selección, pero NO CHARLÉ CON ÉL por el momento, sería importante si algún día surge la posibilidad, pero yo desde mi lugar no he tenido… pic.twitter.com/qOZHi9LG7L — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) April 22, 2026

El posible mercado de pases de Boca en junio

Además de la posibilidad de que Dybala llegue como refuerzo estrella para la segunda parte de la temporada, el Xeneize analiza otras posiciones a incorporar.

Con respecto a la contratación de un nuevo arquero por la grave lesión que sufrió Agustín Marchesín, el Chelo fue contundente: "Lo veremos más adelante, por ahora vamos a contar con Leandro Brey y Javier García".

Otro de los grandes nombres que suena para la defensa es el defensor uruguayo José María Giménez, que actualmente milita en el Atlético de Madrid y no vería con malos ojos volver a Sudamérica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Info_BosteraOk/status/2047302833611939940?s=20&partner=&hide_thread=false Boca (Riquelme) tiene cuatro negociaciones abiertas de posibles refuerzos para Junio, ellos son Dybala, Gimenez, Nandez y Molina. Entiendo que de Molina y Nandez es uno de los dos para ocupar del lateral derecho, que Gimenez esta analizando la propuesta y que a Dybala solo lo… — La Joven Promesa (@Info_BosteraOk) April 23, 2026

En el lateral derecho, una de las posiciones que menor competencia tiene Boca en el plantel actual, suenan dos nombres: el primero es Nahitan Nandez, que ya tuvo un paso por el club, pero no juega naturalmente en esa posición y Nahuel Molina, que se formó en el Xeneize y es el titular actual de la selección argentina.