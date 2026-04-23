Paro del Servicio Meteorológico Nacional este viernes: cómo afectará a los aeropuertos y vuelos en Neuquén

Trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) nucleados en ATE anunciaron un “apagón meteorológico” que podría tener impacto directo en distintas actividades del país. La medida de fuerza comenzará a las 5 de la mañana de este viernes y terminará a las cero horas.

En diálogo con Canal 7, la trabajadora del organismo Ana Saralegui explicó que la medida implicará un cese de actividades sin emisión de datos meteorológicos oficiales.

Esto podría generar un importante efecto, sobre todo en la aviación.

El impacto en la aviación

La medida impactará de lleno en la aviación, ya que sin datos actualizados del Servicio Meteorológico Nacional no se podrán elaborar pronósticos aeronáuticos ni emitir reportes clave para la operación de vuelos.

Aeropuerto de Neuquén (11) Maria Isabel Sanchez

Esto implica que los pilotos no contarán con información esencial sobre viento, visibilidad o presión, lo que podría impedir despegues y aterrizajes en el Aeropuerto Presidente Perón en Neuquén. Según advirtieron, la ausencia de estos datos compromete directamente la seguridad operacional y obligaría a restringir o suspender vuelos hasta tanto se restablezca el servicio.

Sin embargo, para el momento de esta publicación no hay información de ninguna cancelación en el sitio oficial del aeropuerto de Neuquén.

Riesgo para la producción en el Alto Valle

Otro de los principales puntos de preocupación frente a una potencial reducción de las operaciones del SMN está vinculado a la actividad frutícola del Alto Valle. Saralegui advirtió que la falta de información precisa puede generar complicaciones en la planificación productiva.

“Si nosotros no podemos hacer una buena perspectiva climática de acá a tres meses, cómo va a estar la temperatura, quizás pueden llegar a sufrir con una helada tardía”, señaló. En ese sentido, remarcó que la ausencia de alertas puede afectar directamente a cultivos sensibles, que dependen de medidas preventivas para evitar pérdidas.

plottier chacras

La especialista explicó que este tipo de pronósticos a mediano plazo permite a los productores anticiparse a eventos extremos, como heladas, y tomar decisiones clave para proteger la producción.

Menos datos, menos prevención

Otro de los efectos señalados tiene que ver con la reducción en la toma de datos meteorológicos, especialmente durante la noche. Según indicó, esto ya está ocurriendo en distintas estaciones del país.

“Más de la mitad de las estaciones meteorológicas ya no observan de noche. Entonces nuestros pronósticos van a ser cada vez más débiles”, advirtió.

Esta situación impacta en la detección de fenómenos críticos, como las olas de frío. “Las temperaturas más bajas se dan a la noche y si no tenemos esos datos, no se puede declarar una ola de frío”, explicó.

La ola de frío en la zona de Zapala hizo que la temperatura mínima llegue a -6º C el último sábado. (Agustin Martinez)

Consecuencias sociales

La falta de alertas también puede afectar la respuesta de organismos locales. Saralegui explicó que muchas áreas, como Defensa Civil, dependen de la información del SMN para actuar.

“Cuando damos una ola de frío, se asiste a la gente que está en la calle. Eso tampoco se va a poder hacer como antes”, indicó, en referencia a la importancia de los avisos para activar operativos de asistencia.

Despidos y situación en Neuquén

En cuanto a la región, la trabajadora detalló que, si bien en Neuquén no hubo despidos recientes, sí se registraron en localidades de Río Negro

"En Cipolletti echaron a una persona; en Río Colorado también; en San Antonio Este a dos y en El Bolsón a una”, precisó Saralegui.

Además, advirtió que la falta de recortes en la provincia podría estar vinculada a una situación crítica de personal. “Neuquén en este momento debe estar tan bajo de personal que ni siquiera pudieron echar a ninguno”, sostuvo.

El reclamo del SMN ante la oleada de despidos

Carla Gulizia, presidenta del Centro Argentino de Meteorólogos, calificó la situación de extrema gravedad: "Esta es la primera vez que tiene lugar una medida de esta naturaleza en los 153 años de historia del SMN".

"Estamos esperando hasta último momento para ver si hay alguna solución. Cancelar un vuelo produce una alteración difícil de normalizar, y si lo podemos evitar lo vamos a evitar", dijeron.

Desde el SMN aclararon que los aviones que crucen el cielo argentino sin escala podrán acceder a información, pero no así los ferries entre Buenos Aires y Colonia o Montevideo ni los buques comerciales.

Reclamo SMN

Por su parte, desde el Ministerio de Defensa, indicaron que no está en los planes dictar la conciliación obligatoria. Voceros de la cartera señalaron que se trata de una medida de fuerza gremial y que los trabajadores "deben garantizar un servicio mínimo" durante la jornada.

El director del organismo, Antonio Mauad, confirmó la lista de desvinculaciones a los sindicatos, enmarcando la decisión dentro del "plan de modernización" que impulsa el Ministerio de Desregulación. Sin embargo, la preocupación técnica es máxima: tras una serie de ajustes previos, el SMN cuenta ahora con solo 540 civiles para cubrir las necesidades de todo el territorio argentino.

La meteoróloga Cindy Fernández anunció en su cuenta de X que el organismo "entra en zona de alerta, pero no por el clima". Así, detalló que al interior de su estructura habrá 240 despidos antes del 10 de abril, lo que equivale a más del 30% del personal civil.