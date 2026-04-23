Alerta por una protesta inédita que afectaría los vuelos este viernes en todo el país

Será durante un horario clave para la actividad aérea, y podría generar complicaciones en los aeropuertos. "La interrupción será total", advirtieron.

Este viernes 24 de abril, se realizará una inédita medida de fuerza que podría afectar el desarrollo habitual de los vuelos programados en todo el país. La medida fue anunciada por ATE en rechazo a los 140 despidos en el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ).

La modalidad de paro está prevista entre las 5 y las 12 del mediodía, incluyendo una suspensión de informes públicos meteorológicos, lo que encendió la alarma en autoridades aeroportuaria y compañías aéreas por demoras y ajustes operativos .

Se trata de un "apagón informativo" . Durante 7 horas, los vuelos que se realizan en una franja de alta actividad aerocomercial, no recibirán datos en ninguno de los canales habituales, incluidas las plataformas digitales, lo que implica una interrupción total de la información meteorológica oficial en todo el país.

Según advirtieron diversas fuentes del sector aeroportuario, la falta de datos técnicos actualizados podría comprometer la normal operación de las partidas y arribos en las terminales aéreas. "Es inédito, nunca hicieron paro", afirmaron.

aerolineas vuelos venezuela

Los pronósticos forman parte de los insumos básicos para la planificación de vuelos, desde la evaluación de condiciones en pista hasta la definición de rutas. "Sin la información meteorológica pueden verse afectadas las operaciones", admitió una alta fuente que administra los aeropuertos en Argentina a Clarín.

Desde aeropuertos y compañías señalaron que por ahora no se reprogramaron partidas y en los sitios oficiales, como Aeropuertos Argentina 2000, figuraban sin cambios.

Esta medida de fuerza busca visibilizar el rol que cumplen los trabajadores en la generación de información meteorológica. Desde el gremio señalaron que los datos que producen son el punto de partida para la elaboración de pronósticos y sistemas de alerta, y que su interrupción expone la dependencia de múltiples actividades respecto de ese flujo constante.

despidos SMN

El reclamo del SMN ante la oleada de despidos

Carla Gulizia, presidenta del Centro Argentino de Meteorólogos, calificó la situación de extrema gravedad: "Esta es la primera vez que tiene lugar una medida de esta naturaleza en los 153 años de historia del SMN".

"Estamos esperando hasta último momento para ver si hay alguna solución. Cancelar un vuelo produce una alteración difícil de normalizar, y si lo podemos evitar lo vamos a evitar", dijeron.

Desde el SMN aclararon que los aviones que crucen el cielo argentino sin escala podrán acceder a información, pero no así los ferries entre Buenos Aires y Colonia o Montevideo ni los buques comerciales.

Por su parte, desde el Ministerio de Defensa, indicaron que no está en los planes dictar la conciliación obligatoria. Voceros de la cartera señalaron que se trata de una medida de fuerza gremial y que los trabajadores "deben garantizar un servicio mínimo" durante la jornada.

SMN despidos

El director del organismo, Antonio Mauad, confirmó la lista de desvinculaciones a los sindicatos, enmarcando la decisión dentro del "plan de modernización" que impulsa el Ministerio de Desregulación. Sin embargo, la preocupación técnica es máxima: tras una serie de ajustes previos, el SMN cuenta ahora con solo 540 civiles para cubrir las necesidades de todo el territorio argentino.

La meteoróloga Cindy Fernández anunció en su cuenta de X que el organismo "entra en zona de alerta, pero no por el clima". Así, detalló que al interior de su estructura habrá 240 despidos antes del 10 de abril, lo que equivale a más del 30% del personal civil.