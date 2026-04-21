Paro en los aeropuertos: demoras en los vuelos por reclamo y movilización de ATE

En los aeropuertos habrá asambleas en los aeropuertos de todo el país. Qué pasará con los vuelos de este martes.

Según advirtió el gremio, uno de los puntos centrales de las protestas serán los aeropuertos.

Este martes se lleva a cabo una medida de fuerza que afecta a los aeropuertos de todo el país. La Asociación de Trabajadores del Estado ( ATE) inició un paro nacional por 24 horas en reclamo de mejoras salariales y como rechazo al ajuste en el sector público del Gobierno.

Según advirtió el gremio, uno de los puntos centrales de las protestas serán los aeropuertos, por lo que podría haber demoras en los vuelos aunque no están previstas cancelaciones. La medida comenzó a las cero horas de este martes.

Las asambleas en los aeropuertos pueden generar retrasos en la partida de los aviones. El sindicato exige la reapertura inmediata de las paritarias para hacerle frente a la inflación, denunciando que los salarios públicos ya perdieron más del 44% de su poder adquisitivo.

“En los aeropuertos habrá asambleas. Los vuelos van a tener algún tipo de afectación operativa, pero no va a haber cancelaciones. Seguramente pueda haber algunas demoras producto de las asambleas, pero los vuelos van a salir normalmente”, dijo Marcelo Belelli, coordinador de ATE en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

aeroparque

La concentración principal en la jornada de protesta está prevista a partir de las 11 de la mañana en las inmediaciones de Costa Salguero, próximo al Aeroparque Jorge Newbery. ATE también anunció que las protestas se replicarán en otros organismos estatales a través de asambleas, radios abiertas y ruidazos.

Qué servicios estarán impactados por el paro

La amplia adhesión de distintos sectores estatales y aeronáuticos provocará complicaciones en el normal funcionamiento de los servicios:

Vuelos aerocomerciales: Al acoplarse los trabajadores de la ANAC (quienes regulan y fiscalizan la actividad aérea), se esperan severas demoras y cancelaciones de vuelos en los distintos aeropuertos del país.

Al acoplarse los trabajadores de la ANAC (quienes regulan y fiscalizan la actividad aérea), se esperan severas demoras y cancelaciones de vuelos en los distintos aeropuertos del país. Administración Pública: La atención al ciudadano estará fuertemente afectada en múltiples organismos y dependencias estatales a lo largo de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

¿Cancelarán los vuelos por la medida de ATE?

“Las asambleas pueden generar una afectación mínima, en el desarrollo habitual. Va a haber una movilización al Aeroparque durante la mañana de hoy, pero no va a ser un paro de 24 horas que cancele la totalidad de los vuelos”, afirmó en declaraciones a Radio Mitre.

vuelos El acuerdo salarial para los empleados de Aerolíneas Argentinas incluye varios ítems.

“Hemos agotado todas las instancias. No nos dejan otra alternativa que profundizar todas las medidas de fuerza. Amenazan con más motosierra, pero la motosierra los va a terminar cortando a ellos. La conflictividad va a escalar”, advirtió el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

A través de un comunicado destacaron que el gobierno no mostró voluntad de negociar frente a los reclamos. “El Gobierno hasta aquí no dio una sola señal que permita pensar que se van a reabrir las paritarias. Está claro que no existe voluntad para avanzar en un proceso de recuperación salarial”, indicaron.

La organización sindical también advirtió sobre la posibilidad de nuevas medidas de fuerza: “El presidente pide paciencia, pero paciencia no hay. La paciencia se terminó. El Gobierno se consumió todo el saldo que tenía a favor. Además, pretenden avanzar con más despidos. Amenazan con más motosierra, pero la motosierra los va a terminar cortando a ellos”, sumó Aguiar.