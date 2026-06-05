Por primera vez, la yerba mate tendrá su propio Mundial: habrá más de 300 competidores

Uno de los aspectos centrales del campeonato será la cata a ciegas. Cuándo y dónde será.

La yerba mate tendrá por primera vez una competencia internacional dedicada exclusivamente a evaluar su calidad, diversidad y características sensoriales.

El certamen busca posicionar a la yerba mate dentro de los estándares internacionales de calidad y ofrecer una mirada más amplia sobre las distintas variedades, métodos de elaboración y perfiles productivos que existen en la actualidad.

Desde este viernes 5 de junio y hasta el domingo 7 se desarrolla en la Ciudad de Buenos Aires el primer Mundial de la Yerba Mate , un evento que reúne a productores, especialistas y representantes.

La sede elegida es el Museo del Mate, ubicado sobre la Avenida de Mayo, donde más de 300 muestras provenientes de siete países serán sometidas a un sistema de evaluación similar al utilizado en industrias como las del vino, el café o el aceite de oliva.

Cómo será la evaluación de las yerbas participantes

Uno de los aspectos centrales del campeonato será el sistema de cata a ciegas, una metodología diseñada para garantizar imparcialidad y transparencia durante las evaluaciones. Los integrantes del jurado analizarán cada muestra sin conocer la identidad de la marca ni su procedencia.

yerba mate

La tarea estará a cargo de 43 especialistas internacionales, entre ellos sommeliers, investigadores, catadores, chefs y profesionales vinculados al universo de la gastronomía y las bebidas.

Durante las tres jornadas se evaluarán distintos atributos relacionados con:

Aroma.

Sabor.

Equilibrio.

Calidad de molienda.

Características sensoriales.

Tipicidad del producto.

Los organizadores entregarán medallas y reconocimientos especiales a aquellas muestras que alcancen determinados estándares de excelencia.

Misiones apuesta fuerte con una amplia delegación

La provincia de Misiones, principal productora de yerba mate de Argentina, participará con una de las delegaciones más numerosas del certamen. En total serán doce las marcas misioneras que buscarán destacarse frente al jurado internacional.

La representación incluirá productos elaborados mediante distintos sistemas productivos, entre ellos:

Yerbas tradicionales.

Yerbas orgánicas.

Producciones agroecológicas.

Elaboraciones mediante sistema barbacuá.

La presencia de perfiles tan diversos refleja la variedad existente dentro de una actividad que constituye uno de los motores económicos más importantes de la provincia. Las marcas participantes provienen de localidades como Apóstoles, Oberá, San Pedro, Puerto Rico, Santo Pipó, Los Helechos y Salto Encantado.

La expectativa en el sector productivo es alta debido a que el evento ofrece una oportunidad inédita para mostrar la calidad de las yerbas argentinas ante especialistas internacionales.

Mucho más que una competencia

yerba ranking mas vendidas La yerba mate es una de las infusiones más consumidas de Sudamérica y ahora cuenta con su propia competencia internacional de calidad.

El Mundial de la Yerba Mate no se limita únicamente a la evaluación de productos. Durante los tres días habrá una amplia agenda de actividades abiertas al público destinada a difundir la historia, la cultura y las distintas formas de consumo de esta infusión.

Entre las propuestas previstas figuran:

Talleres temáticos.

Catas guiadas.

Conferencias.

Presentaciones de libros.

Charlas con especialistas.

Espacios de intercambio cultural.

También se desarrollarán actividades vinculadas a la literatura matera y encuentros dedicados a explorar las relaciones culturales y gastronómicas entre el mate y otras bebidas populares.

Las entradas se comercializan en diferentes modalidades, desde accesos diarios hasta pases especiales para quienes deseen participar de degustaciones y conferencias durante todo el fin de semana.