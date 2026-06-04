Narcomenudeo en Vaca Muerta: la pícara "pantalla" de una pareja para no caer en manos de la ley

Una mujer y un hombre de Rincón de los Sauces fueron acusados y la fiscalía reveló el modus operandi que utilizaban para no generar sospechas ni tampoco investigaciones en su contra.

Con un permiso para fabricar cannabis medicinal, los narcos buscaban justificar su producción a gran escala de marihuana.

La tarea desplegada por la Policía provincial y el Ministerio Público Fiscal en la región de Vaca Muerta en las últimas semanas permitió desmantelar varios kioscos narco y, además, comprobar audaces modus operandi de los involucrados para evitar caer en manos de la ley.

Varios de los detalles sobre las actividades de narcomenudeo se conocieron este miércoles en una conferencia que presidió el fiscal José Gerez. De forma paralela, se avanzó en la acusación contra otros dos narcos oriundos de Rincón de los Sauces.

La fiscal del caso Eugenia Titanti formuló cargos a una mujer y a un hombre acusados de cultivar, acopiar y fraccionar Cannabis sativa con fines de comercialización. Durante un allanamiento realizado en la vivienda que compartían, fueron secuestrados más de 5 kilos de droga, cuatro armas de fuego y 154 municiones. El procedimiento formó parte de una serie de operativos que durante el último mes permitieron sacar de circulación más de 11 kilos de estupefacientes en la región de Vaca Muerta.

La imputación fue realizada este miércoles durante una audiencia ante el juez de garantías Juan Pablo Encina. Junto a Titanti intervino el asistente letrado Luciano Vidal, quien solicitó la prisión preventiva de ambas personas por el plazo de cuatro meses.

marihuana Vaca Muerta Gentileza Policía del Neuquén

El magistrado hizo lugar tanto a la formulación de cargos como a las medidas cautelares requeridas por la fiscalía, fijó un plazo de investigación de cuatro meses y dispuso mantener clausurada la vivienda allanada durante ese mismo período.

Un invernadero a gran escala en un barrio de Rincón de los Sauces

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF), los dos imputados desarrollaban la actividad ilícita en la vivienda que compartían en el barrio La Falda de Rincón de los Sauces. Allí poseían estructuras tipo invernadero destinadas al cultivo de Cannabis sativa, cuyo producido era procesado, fraccionado y almacenado para su posterior comercialización.

El seguimiento de los sospechosos se apoyó en denuncias anónimas y tareas propias de Antinarcóticos. De esta forma, se comprobó que, entre el 9 de abril y el 2 de junio de este año, llevaron adelante acciones de narcomenudeo. Durante ese período, ambos imputados habrían sembrado, cultivado y cosechado Cannabis sativa utilizando sistemas de iluminación y extracción, elementos de pesaje y materiales destinados al fraccionamiento de la sustancia.

Droga procesada, semillas y balanzas

La investigación permitió concretar un allanamiento este último martes, en el domicilio de los imputados. Durante el procedimiento fueron secuestrados más de 5 kilos de Cannabis distribuidos en frascos, recipientes y bolsas; cientos de semillas de distintas variedades; 28 macetas con semillas germinando; dos balanzas digitales; una libreta con anotaciones de interés para la investigación; teléfonos celulares y equipamiento destinado al cultivo en interiores.

Vaca Muerta drogas (1)

Además, en la vivienda se secuestraron cuatro armas de fuego y 154 municiones de distintos calibres. Si bien una de las armas contaba con documentación de tenencia, la fiscalía sostuvo que tres de ellas tenían la numeración limada o suprimida y que ninguno de los imputados estaba autorizado para poseerlas. También se encontró un sistema de videovigilancia compuesto por ocho cámaras orientadas hacia el exterior de la vivienda.

La audaz pantalla para justificar el ilícito

Por otro lado, el MPF no dejó de mencionar la “pantalla” utilizada por los dos sospechosos para su actividad de cultivo de Cannabis: un registro en el Programa de Cannabis (Reprocann). Sobre esta situación, Titanti remarcó que no ampara las conductas investigadas. Señaló que la cantidad de sustancia secuestrada, el volumen de semillas y plantines hallados, así como la presencia de balanzas, elementos de fraccionamiento, anotaciones y armamento, resultan incompatibles con un destino exclusivamente medicinal o terapéutico.

La fiscal sostuvo además que el volumen de Cannabis incautado excedía ampliamente los límites previstos para el autocultivo autorizado y que los elementos encontrados evidenciaban una finalidad de comercialización.

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Como sustento de la imputación, la fiscal mencionó una denuncia realizada por una vecina, tareas de observación mediante un dron, el resultado del allanamiento y diversa información patrimonial, financiera y contable que se encuentra en análisis.

La representante del MPF atribuyó a ambos imputados los delitos de siembra y cultivo de plantas y guarda de semillas utilizables para producir estupefacientes, en concurso ideal con tenencia de estupefacientes con fines de comercialización; tenencia ilegítima de armas de fuego de guerra; y encubrimiento por receptación dolosa, todo ello en calidad de coautores.