El segundo detenido por el femicidio de Agostina Vega y un antecedente familiar marcado por otro crimen

Osvaldo Fassetta fue detenido por presunto encubrimiento agravado en la causa por el femicidio de Agostina Vega.

La detención de Osvaldo Fassetta, el segundo acusado en la causa por el femicidio de Agostina Vega , sacó a la luz un dramático antecedente familiar que años atrás había conmocionado a Córdoba. En diciembre de 2019, su hija Evelyn Estefanía Fassetta fue detenida e imputada por el asesinato de su novio, Sergio Galván, tras una violenta discusión en la vivienda que compartían.

La joven, que entonces tenía 21 años, fue acusada de haber atacado a Galván, de 34, con una cuchilla de 30 centímetros. Según la investigación judicial, le provocó una grave herida en el cuello durante una pelea ocurrida en la madrugada del 15 de diciembre de ese año.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, la pareja había regresado a su casa del barrio General Bustos, en la ciudad de Córdoba, después de haber salido a bailar. Minutos más tarde se produjo el episodio fatal. Vecinos declararon que Evelyn salió a la calle ensangrentada pidiendo ayuda y solicitando que llamaran a una ambulancia.

Sin embargo, por disposición de la fiscal de Violencia Familiar de 2° Turno, Bettina Croppi, la mujer fue detenida e imputada por homicidio calificado por el vínculo. Posteriormente fue trasladada al hospital Neuropsiquiátrico para su estabilización antes de quedar alojada en la cárcel de Bouwer.

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Quién es Osvaldo Fassetta

Ahora la atención está puesta sobre Osvaldo Fassetta, quien fue detenido este jueves acusado de "encubrimiento agravado" en el marco de la investigación por el femicidio de Agostina Vega.

Fassetta es amigo de Claudio Barrelier, el principal acusado por el crimen de la adolescente. Según trascendió, ambos se habrían conocido hace aproximadamente diez meses en el ambiente futbolístico, ya que comparten su simpatía por Instituto.

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La Justicia puso bajo la lupa su participación luego de que se conociera que vivió en la casa de Barrelier, uno de los lugares que fue objeto de distintos procedimientos durante la investigación. Además, había mantenido contacto con Agostina Vega y con su madre, Melisa Heredia.

Según explicó su abogado defensor, Eduardo Allende Medina, fue el propio Barrelier quien presentó a Fassetta ante la familia de la adolescente.

El relato que dio antes de ser detenido

Antes de quedar detenido, Fassetta brindó entrevistas en medios nacionales y contó cuál había sido, según su versión, la secuencia de hechos previa a la desaparición de Agostina.

Relató que el sábado compartió actividades con Barrelier, Agostina, Melisa Heredia y el hermano menor de la adolescente. Aseguró que estuvieron juntos en un complejo deportivo donde Barrelier jugaba al fútbol y luego asistieron a un cumpleaños.

Según sostuvo, cerca de las 21, Barrelier se retiró de su lugar de trabajo y le comentó que iría a visitar a una amiga antes de regresar a su casa.

Detuvieron a un amigo de Barrelier que vivía en la casa donde mataron a Agostina Vega

Fassetta también recordó que durante la jornada escuchó a Agostina pedirle a Barrelier su número de teléfono, aunque afirmó que en ese momento él no se lo proporcionó.

Respecto de la búsqueda de la adolescente, explicó que tomó conocimiento de la desaparición cuando recibió una llamada de Melisa Heredia alrededor de las cinco de la mañana. Dijo que cerró su negocio y, junto a dos amigos, salió a recorrer distintos sectores de la ciudad para intentar encontrarla.

Según declaró, posteriormente acompañó a la madre de la joven a realizar la denuncia policial y sostuvo que permanecieron varias horas entre la comisaría y la Unidad Judicial hasta concretar el trámite.

Consultado sobre la participación de Barrelier en esas tareas, afirmó que el principal acusado no colaboró en la búsqueda. "Fuimos a darle una mano a una mamá que estaba desesperada y sola en la casa", expresó en aquella entrevista.

Además, reconoció que tenía temor por el desarrollo de la causa. "Miedo de que alguien venga a vengarse y miedo de quedar pegado como un perejil", manifestó poco antes de que la Justicia ordenara su detención.