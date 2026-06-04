Femicidio de Agostina Vega: detuvieron a un segundo hombre acusado

Se trata de un hombre de 47 años que vivía en la misma casa que Claudio Barrelier, el principal imputado por el crimen de la adolescente cordobesa de 14 años.

Agostina Vega escribió una carta en la que revela datos estremecedores sobre las circunstancias previas a su muerte en Córdoba.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó este jueves un nuevo capítulo con la detención de un segundo sospechoso . La Justicia ordenó la captura de un hombre de 47 años acusado de presunto encubrimiento agravado, en el marco de la causa que investiga el asesinato y posterior desmembramiento de la adolescente cordobesa de 14 años.

Hasta el momento, el único imputado por el crimen era Claudio Barrelier , señalado como el principal acusado del femicidio . Sin embargo, los investigadores avanzaron sobre otra persona vinculada al entorno del sospechoso.

Según informaron fuentes de la investigación a la Agencia Noticias Argentinas, el detenido fue identificado como Osvaldo Fassetta , de 47 años, quien sería un inquilino que compartía la vivienda con Barrelier, el lugar donde, de acuerdo con la pesquisa, fue asesinada la menor.

Detuvieron a un amigo de Barrelier que vivía en la casa donde mataron a Agostina Vega

El abogado del detenido habló con los medios

Apenas unos minutos después de la detención de Fassetta, su abogado, Eduardo Medina Allende, habló con los medios que se encontraban afuera del domicilio donde se realizó el operativo.

"Oficialmente no me han notificado nada, según trascendidos por encubrimientos (agravados)" indicó el letrado y agregó: "no he visto el expediente, lo que si sé, que en Córdoba los fiscales por lo general cuando no tienen que hacer hacen algo para justificar algo y dictan prisiones preventivas"

Además, relativizó los rastros genéticos que fueron encontradas del detenido en la cama donde habrían abusado de Agostina: "si mi cliente dormía en esa cama, huellas de quien van a encontrar?" y aseguró: "el no estuvo, el llego el domingo, el había dejado unas frazadas gris oscuro y encontró unas frazadas blancas".

"El fiscal dice tener comunicaciones entre mi cliente y la madre de la nena, donde supuestamente mi cliente le dice "la nena esta durmiendo, quedate tranquila"".

"Mi cliente tiene pruebas para demostrar que mi cliente estaba trabajando esa noche, hay cámaras de una panadería de al lado que demuestran que hasta las 4 de la mañana estuvo trabajando", señaló como coartada de Fassetta.