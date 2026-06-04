Un amigo de Barrelier rompió el silencio y confesó que estuvo en la casa donde mataron a Agostina Vega

El hombre decidió relatar cómo fueron sus últimas horas en la vivienda del único imputado por el femicidio de la menor.

Un amigo de Claudio Barrelier , único detenido e imputado por el femicidio de Agostina Vega , rompió el silencio este jueves y reveló que se hospedó en la casa del barrio Cofico donde habrían asesinado a la adolescente. La última vez que ingresó a ese lugar fue el domingo.

Asimismo, confesó que el sábado al mediodía vio a Melisa, madre de Agostina y a la menor en un complejo donde se realiza un torneo de fútbol. "Estuvimos juntos, de ahí nos fuimos a un cumpleaños de un amigo los cinco juntos y de ahí Agostina y su mamá se retiraron a su casa", reveló en diálogo con TN.

Su abogado defensor, Eduardo Medina Allende, explicó que el hombre se encontraba en la casa de Barrelier a raíz de un "conflicto familiar" y lo conocía del club Instituto de Córdoba.

"Lo único que me llamó la atención es que me habían puesto un acolchado claro en la cama, porque cuando me había retirado el sábado tenía una colcha gris", agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/todonoticias/status/2062590389102559400?s=20&partner=&hide_thread=false Habla un amigo de Barrelier y de la mamá de Agostina que estuvo en "la casa del horror": "La última vez que entré a esa casa fue el domingo". Ya estaban buscando a Agostina pic.twitter.com/6PmpCzljhD — TN - Todo Noticias (@todonoticias) June 4, 2026

El amigo de Barrelier reveló detalles de lo ocurrido previo al femicidio

Según reveló el testigo, del que no se conoció su identidad, Agostina le pidió en la cancha a Barrelier su número de teléfono y él no se lo da. Respecto a la relación de Melisa con Claudio y la adolescente, reveló que "hacía tres años se conocían y los chicos tenían mucha confianza con él".

El se enteró de la desaparición de Agostina porque su mamá le contó. "Me comenta que mandó a la hija a buscar comida al negocio de al lado donde están sus abuelos, mandó a su hijo más chico y cuando vuelve le dice que Agostina no fue", dijo.

femicidio agostina autopsia preliminar Se solicitarán estudios complementarios con el fin de precisar la metodología y las circunstancias exactas.

"Me llama y me dice 'Agostina no aparece, no me contesta' y después vuelvo a recibir un llamado de ella desesperada", sumó. Luego de esta conversación, el se dirigió a la casa de Melisa para ayudar a buscarla y realizaron luego una exposición policial con ella.

Cómo se encontraba la casa de Barrelier el día después tras la desaparición de Agostina

Él regresó el domingo a las 11:30 horas con un amigo a la casa de Barrelier y tenía llave de allí. Hasta las 15 horas se quedó en el lugar, para luego volver con Melisa y continuar la búsqueda. El detenido, quien era más cercano a la familia, no colaboró en las primeras horas con el hallazgo.

"Mi habitación está cerca de la puerta de ingreso a la casa", indicó. "Lo único que me llamó la atención es que me habían puesto un acolchado claro en la cama, porque cuando me había retirado el sábado tenía una colcha gris", explicó sobre uno de los cambios que encontró cuando volvió.

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