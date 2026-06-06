Alerta por niebla y tormentas: nueve provincias estarán afectadas este fin de semana

El SMN emitió una advertencia por bancos de niebla persistentes para este sábado y alertas amarillas por tormentas en varias provincias del país.

El primer fin de semana de junio estará marcado por condiciones meteorológicas adversas en distintas regiones del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre la presencia de niebla persistente para este sábado 6 de junio y emitió alertas amarillas por tormentas para el domingo 7, que alcanzarán a varias provincias.

La advertencia por niebla rige para la provincia de Buenos Aires, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , y también abarca sectores de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y La Pampa.

Según informó el organismo, “el área será afectada por neblinas y bancos de niebla persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad”, por lo que recomendó extremar las precauciones al circular.

advertencia por niebla

Recomendaciones ante la niebla

Frente a estas condiciones, el SMN aconsejó evitar los desplazamientos innecesarios. En caso de que la niebla sorprenda durante un viaje, recomendó mantener una distancia prudente entre vehículos, no realizar sobrepasos y reducir la velocidad.

Además, indicó encender las luces bajas y las antiniebla, estacionar únicamente en lugares seguros cuando sea posible y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Alerta amarilla por tormentas para el sábado

Para este sábado también se encuentra vigente una alerta amarilla por tormentas en sectores del norte y este de Córdoba y en el centro-oeste de Santa Fe.

El nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños y generar interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.

Nueve provincias bajo alerta para el domingo

Las condiciones inestables se intensificarán durante el domingo 7 de junio, cuando el SMN prevé tormentas en una amplia franja del país.

La alerta amarilla alcanzará a provincias como San Luis, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, sectores de Entre Ríos, Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero.

mapa alerta tormentas

Desde el organismo nacional recordaron que este nivel de alerta advierte sobre fenómenos que, aunque no revisten una gravedad extrema, pueden ocasionar inconvenientes y afectar temporalmente las actividades habituales, por lo que se recomienda seguir los pronósticos y avisos oficiales actualizados.

Qué dice el pronóstico para Neuquén

Para este sábado, los neuquinos se encontrarán con un escenario mayormente gris y templado durante las horas diurnas. Según informó la AIC, se espera una jornada con cielo mayormente cubierto. La temperatura máxima alcanzará los 17°C durante el día, acompañada por vientos leves del sector oeste que rondarán apenas los 12 km/h, con ráfagas de igual intensidad.

Sin embargo, las condiciones comenzarán a desmejorar hacia la noche. El cielo se presentará completamente cubierto y continuará el ingreso de aire húmedo con períodos inestables y la probabilidad de lloviznas débiles en la ciudad. Para el momento del descanso, el termómetro registrará un marcado descenso térmico, ubicándose en los 4°C. Además, el viento rotará hacia el sudoeste con ráfagas que se intensificarán hasta alcanzar los 30 km/h, lo que incrementará la sensación de frío en la capital.

SFP Clima lluvia neblina niebla frio Sebastián Fariña Petersen

El panorama meteorológico cambiará por completo de cara al domingo. Las condiciones de inestabilidad comenzarán a retirarse de la región de manera paulatina. Durante el día, se prevé una notable mejora en las condiciones ambientales con un cielo que pasará a estar totalmente despejado, ideal para aprovechar las horas de sol. La temperatura máxima llegará a los 16°C, mientras que el viento soplará desde el sector sudeste a unos 21 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 29 km/h.

El verdadero llamado de atención para los vecinos se dará hacia el final del fin de semana. La ausencia de nubosidad acelerará el enfriamiento del suelo, provocando que la temperatura nocturna se desplome drásticamente hasta alcanzar una mínima de -2°C bajo cero.

La AIC alertó por la formación de probables heladas intensas hacia la noche del domingo, coincidiendo con una marcada disminución en la velocidad del viento, que apenas alcanzará los 14 km/h desde el este.