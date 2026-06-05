Bronca: buscan que se haga justicia por graves hechos de abusos y tuvieron que convocar a Recaptura

Un hombre enfrenta cargos por ataques sexuales a dos niñas y quiso evitar su juzgamiento. El tribunal ordenó varias medidas para no demorar el trámite.

La División Recaptura de la Policía tuvo que hacer un gran despliegue para atrapar al acusado de los abusos.

Una causa que se inició hace más de dos años por dos hechos de violación a menores se vio paralizada en forma repentina debido a un inesperado incidente. ¿Qué pasó?

La investigación se remonta a 2023, cuando la madre de dos niñas denunció a un hombre por graves hechos de abusos. Al igual que en otras situaciones similares, el Ministerio Público Fiscal (MPF) se encargó de reunir distintos elementos de prueba y en febrero de 2024, concretó la formulación de cargos.

Entre otras precisiones, la parte acusadora estableció que los abusos sufridos por las menores ocurrieron entre diciembre de 2018 y octubre de 2019, en domicilios de esta capital. Las víctimas que fueron violadas tenían la menor, entre 3 y 4 años, y, la mayor, entre 8 y 9 años.

El juez que intervino en la audiencia inicial fijó un plazo de investigación y también medidas cautelares que debía cumplir el acusado. Más allá de que el trámite avanzó en forma rápida en un primer momento, luego empezó a demorarse por la actitud del acusado. De acuerdo a lo señalado por el Poder Judicial provincial, no se presentó a una audiencia programada para el lunes pasado, donde se analizarían las medidas cautelares.

tribunal-abuso Gentileza Poder Judicial Neuquén

En tanto, la nula intención de colaborar se reafirmó un día después, cuando ya estaba todo listo para el inicio del juicio oral en su contra. Tampoco se presentó. Esta situación fue lo que motivó que los jueces lo declararan rebelde y ordenaran su captura.

Sorprendido en la vía pública

El martes pasado, desde temprano, la División Recaptura de Evadidos de la Policía neuquina empezó a trabajar en la búsqueda del imputado y se encargó de hacer un relevamiento de los sitios que frecuentaba.

Un día después, es decir este último miércoles, los sabuesos de las fuerzas de seguridad observaron al sospechoso caminando por calle Independencia. Rápidamente lo interceptaron y lo detuvieron.

Frente a estos inconvenientes, recién hoy jueves pudo arrancar el debate oral por los graves hechos de abusos que tienen como víctimas a dos niñas.

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La fiscalía, en su alegato inicial acusó al imputado por los delitos de abuso sexual simple en concurso real con abuso sexual con acceso carnal cuya víctima es una niña que al momento de los hechos tenía entre 8 y 9 años y abuso sexual con acceso carnal en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante cuya víctima es una niña que al momento de los hechos tenía entre 3 y 4 años. En ambos casos los delitos se encuentran triplemente agravados por el vínculo, por la guarda y por el aprovechamiento de la convivencia con ambas víctimas menores de 18 años.

El juicio quedará cerrado el martes próximo

El tribunal que deberá resolver sobre la responsabilidad del imputado está conformado por los jueces Carina Álvarez, Raúl Aufranc y Juan Pablo Encina. Las jornadas de juicio se extenderán hasta el martes próximo.

La semana pasada, tras un juicio que se desarrolló en la ciudad de San Martín de los Andes, un hombre fue declarado responsable penal de la violación de un niño de su entorno familiar.