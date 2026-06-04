Murió uno de los tres heridos por la explosión en una casa en Rincón de los Sauces

Ocurrió en la noche de este miércoles en una clínica de Neuquén Capital donde había sido trasladado en código rojo junto a los otros dos.

Se analiza cuál fue el elemento que explotó en la vivienda.

La grave explosión ocurrida días atrás en una vivienda de Rincón de los Sauces tuvo el desenlace más triste. Después de permanecer bajo asistencia médica y con un estado de salud delicado, este miércoles por la noche se confirmó la muerte del dueño de la casa afectada, una noticia que volvió a conmocionar a familiares, vecinos y a todos los que seguían de cerca el caso.

" Uno de los tres heridos falleció en la clínica CMIC de la ciudad de Neuquén, adonde había sido trasladado en código rojo el primer día (por el martes pasado)", confirmó el comisario inspector Félix Caporaso a LM Neuquén.

Agregó que el fallecido era oriundo de Mendoza, pero con residencia en Rincón de los Sauces. Se le iba a realizar la autopsia durante este miércoles, pero finalmente se la practicará el jueves por la mañana.

El propietario había sido asistido tras el hecho ocurrido en su vivienda y permanecía internado, pero finalmente no logró recuperarse.

Respecto al estado de salud de los otros dos heridos, el comisario inspector indicó que "continúan internados. Uno sigue con respiración artificial mientras que al otro le están realizando curas continuamente porque tiene quemado el tórax, cuello y rostro.

Caporaso indicó que se realizaron las pericias en el lugar del incidente y ese informe fue remitido a Fiscalía.

Qué pasó

La explosión ocurrió el último fin de semana y desde entonces la situación de las personas damnificadas era seguida con atención. La gravedad del episodio, el movimiento de los equipos de emergencia y la posterior intervención de las autoridades habían generado preocupación entre los vecinos de la zona.

En un primer momento, la prioridad estuvo puesta en asistir a quienes resultaron afectados y en resguardar el lugar para avanzar con las actuaciones correspondientes. Con el paso de los días, el estado del propietario de la vivienda se convirtió en uno de los principales puntos de atención.

Bomberos Rincón de los Sauces (1)

El fallecimiento cambió el escenario de la investigación, que ahora deberá continuar con nuevas medidas para determinar con precisión cómo ocurrió el episodio y cuáles fueron las circunstancias que derivaron en este desenlace.

Piden ayuda para otro de los damnificados

En medio del dolor por la muerte del dueño de la vivienda, familiares y allegados también iniciaron un pedido de ayuda para Darío Freites, uno de los tres damnificados por el trágico accidente ocurrido en la casa de Rincón de los Sauces.

A través de una publicación en redes sociales, solicitaron la colaboración de la comunidad para acompañarlo a él y a su familia en este momento difícil. “Hoy Darío nos necesita. Si podés colaborar o compartir, estarás ayudando muchísimo. Gracias de corazón”, expresaron en el mensaje difundido.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante una transferencia al alias Patri.noguerol, a nombre de Patricia Alejandra Noguerol. También pidieron compartir la publicación o acompañar con mensajes de apoyo, al remarcar que toda ayuda, por pequeña que sea, puede ser valiosa.

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La investigación continúa

Tras la muerte del propietario, las actuaciones seguirán orientadas a reconstruir la secuencia completa de lo ocurrido en la vivienda. Para eso serán claves las pericias, los informes técnicos y los testimonios que puedan incorporarse a la causa.

Las autoridades deberán establecer qué sucedió en los momentos previos, cómo se produjo el hecho y si existieron factores que agravaron la situación. También se aguardan nuevas precisiones oficiales sobre los próximos pasos de la investigación.

La muerte del dueño de la casa generó fuerte impacto entre allegados y vecinos, que desde el inicio del caso permanecían atentos a su evolución. La confirmación durante la noche cerró una jornada marcada por la incertidumbre y transformó el episodio en un hecho de mayor gravedad.

Mientras se esperan más detalles oficiales, la causa continuará abierta para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.