Hay tres heridos graves tras una explosión en Rincón de los Sauces: ¿Cuál fue la causa?

Dos de los hombres permanecen en terapia intensiva con asistencia respiratoria y un tercero espera una cirugía por las quemaduras.

Esperan los resultados de las pericias realizadas por los Bomberos de la Policía de Neuquén.

La explosión que generó alarma en Rincón de los Sauces y dejó a tres hombres internados habría sido provocada por una acumulación de gas dentro de una vivienda. Aunque en un primer momento se habló de la posible rotura de un termotanque o una garrafa, la Policía descartó que esos artefactos hayan explotado y ahora espera el informe final de Bomberos.

El hecho ocurrió el sábado por la tarde en una casa ubicada sobre calle Omar Sandoval, en la localidad petrolera. El llamado de emergencia ingresó a Bomberos Voluntarios a las 17:13 como un presunto incendio, por lo que dos dotaciones se trasladaron al lugar bajo la coordinación del jefe del Cuerpo Activo, sargento Ricardo Reyes.

Al llegar, los equipos de emergencia encontraron otro escenario: no había un foco de fuego activo, sino las consecuencias de una explosión que había dejado a tres hombres con quemaduras importantes . Los heridos fueron asistidos y trasladados al hospital, mientras personal policial, sanitario y bomberos trabajaron en el lugar para asegurar la vivienda.

El comisario inspector Félix Caporaso explicó, en dialogo con LM Neuquén, que la investigación todavía depende del resultado escrito de las pericias, pero adelantó cuál es la principal hipótesis sobre el origen del estallido. “Por ahora estamos esperando las pericias. En un primer momento decían que había explotado un termotanque o una garrafa. No fue así, ninguno de los dos artefactos explotó”, aclaró el jefe policial a cargo.

Según detalló, en la vivienda habría existido una pérdida de gas que derivó en una acumulación dentro del ambiente. En esas condiciones, el encendido de un elemento con llama habría generado la explosión.

Bomberos Rincón de los Sauces

“De alguna manera había una pérdida de gas en el lugar, lo cual se acumuló y al prender algún mechero, algún soplete que había en el lugar, se produce la explosión”, señaló Caporaso.

Dos heridos siguen en terapia intensiva

El estado de salud de los tres hombres es delicado. Caporaso indicó que dos de ellos continúan internados en terapia intensiva, con respiración asistida, debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante la explosión.

El tercer herido también permanece bajo atención médica y aguarda nuevas curaciones para poder ser sometido a una cirugía. De acuerdo con la información brindada por el comisario, presenta quemaduras en el rostro y en distintas partes del cuerpo.

“Dos siguen en terapia intensiva, con respiración asistida, y la otra persona está a la espera de las curaciones para que le hagan una cirugía. Tiene quemaduras en el rostro y en el cuerpo”, precisó.

Las lesiones fueron descriptas como quemaduras de grado A y B, una clasificación que da cuenta de la profundidad y extensión del daño provocado por el calor y la onda expansiva. Por el momento, no se difundieron las identidades de los heridos.

Bomberos Rincón de los Sauces (1)

Bomberos ya hizo las pericias

Después de la explosión, Bomberos Voluntarios inspeccionó el sector y constató que no había focos ígneos ni riesgos térmicos activos. Esa primera intervención permitió descartar un incendio posterior al estallido y asegurar el lugar para el trabajo de los peritos.

Caporaso indicó que los bomberos realizaron las pericias durante la jornada posterior al hecho, aunque la Policía todavía aguarda el informe escrito para avanzar con una confirmación técnica sobre el origen de la explosión. “Las hicieron ayer (domingo), pero estamos a la espera del informe escrito”, explicó el comisario inspector.

Ese documento será clave para determinar con mayor precisión dónde se produjo la pérdida, cómo se acumuló el gas y qué elemento generó la ignición. También permitirá establecer si había trabajos en curso dentro de la vivienda al momento del hecho.

La emergencia movilizó a dos dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal policial y trabajadores del hospital local. La zona fue revisada para evitar nuevos riesgos y los heridos fueron derivados de urgencia para recibir atención médica. Desde entonces, la investigación se concentra en reconstruir las condiciones previas al estallido y confirmar si la acumulación de gas fue el factor determinante.

Mientras se espera el resultado formal de las pericias, la principal hipótesis apunta a una pérdida dentro de la vivienda y al encendido de un mechero o soplete como desencadenante. El estado de los tres hombres continúa siendo seguido de cerca por los equipos médicos.