Toda la tecnología que se estrenará en el Mundial 2026: sensores en la pelota, avatares 3D y mucha IA

La Copa del Mundo FIFA 2026 estrenará tecnología de vanguardia para optimizar decisiones arbitrales, la información para cuerpos técnicos y transmisiones.

El Mundial 2026 contará con la mayor tecnología de la historia, con la IA como principal aliada.

El Mundial 2026 será el escenario del desembarco de tecnología de vanguardia en el fútbol . Con innovaciones que van desde balones inteligentes e inteligencia artificial hasta nuevas herramientas para el VAR y experiencias digitales para los aficionados, la próxima Copa del Mundo se perfila como la más avanzada tecnológicamente de la historia.

El torneo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá desde el próximo 11 de junio, tendrá avances pensados para tres frentes principales : mejorar las decisiones arbitrales, ampliar la información disponible para cuerpos técnicos y transmisiones, y transformar la experiencia de quienes asistan a los estadios.

Una de lasnovedades centrales será TRIONDA , la pelota oficial del Mundial 2026. El balón i ncorporará un chip de movimiento capaz de enviar datos en tiempo real al sistema de videoarbitraje. Esa información permitirá detectar contactos con mayor precisión y asistir en jugadas finas, especialmente en situaciones de fuera de juego.

Por otra parte, la FIFA también mostrará avatares 3D de los futbolistas, generados a partir de escaneos digitales, para representar con más detalle la posición del cuerpo en jugadas revisadas por el VAR. El objetivo es que las decisiones sean más rápidas, más precisas y más fáciles de entender para el público.

Tegnología. Mundial

Más datos para árbitros, técnicos y transmisiones

El fuera de juego semiautomatizado tendrá una versión más avanzada en el evento. La combinación de pelota inteligente, seguimiento corporaly modelos tridimensionales permitirá reconstruir las jugadas con un nivel de detalle superior al de torneos anteriores.

La transmisión también sumará nuevas herramientas. FIFA anunció una versión mejorada de Referee View, la cámara desde la perspectiva del árbitro. Esta tecnología usará estabilización asistida por IA para reducir movimientos bruscos y ofrecer imágenes más claras durante el partido.

Otra novedad será Football AI Pro, un asistente de inteligencia artificial generativa para las 48 selecciones participantes. La herramienta analizará datos oficiales y podrá entregar información en texto, video, gráficos y visualizaciones 3D. Su uso estará orientado al trabajo previo y posterior a los partidos, no a la toma de decisiones durante el juego.

Para los cuerpos técnicos, el cambio puede ser importante: más datos, más rápido y en formatos más fáciles de procesar. Para el espectador, la promesa está en una transmisión con explicaciones visuales más claras, especialmente en jugadas que suelen generar confusión.

Entradas digitales, accesibilidad y seguridad

El Mundial 2026 también tendrá una experiencia de ingreso completamente digital. Las entradas serán 100% móviles y deberán gestionarse desde la app oficial. FIFA indicó que no se aceptarán capturas de pantalla ni fotos del ticket para ingresar a los estadios.

Tegnología Mundial

La app también servirá para consultar servicios de accesibilidad, orientación en los estadios e información específica para personas con distintas necesidades.

En ese aspecto, FIFA anunció interpretación en lengua de señas para todos los partidos, con ASL (Lengua Américano de Señas) en Estados Unidos y Canadá, y LSM (Lenguaje de Señas Mexicano) en México. También habrá audiodescripción para todos los encuentros y ceremonias, una herramienta importante para personas ciegas o con baja visión.

Además,los 16 estadios contarán con salas especiales, pensadas para personas que puedan sufrir sobrecarga sensorial. Estos espacios tendrán luz tenue, menos ruido, asientos cómodos y recursos táctiles. También habrá bolsas sensoriales con auriculares con cancelación de ruido y elementos de apoyo.

En algunas sedes seleccionadas, FIFA sumará dispositivos hápticos capaces de transformar la acción del partido en estímulos táctiles y de audio. La medida apunta a mejorar la experiencia de hinchas ciegos o con baja visión.

La seguridad también incorporará tecnología específica. En Estados Unidos se aplicarán restricciones para drones cerca de estadios y zonas oficiales de hinchas. Las autoridades preparan controles aéreos, equipos de mitigación y sistemas de monitoreo para reducir riesgos durante el torneo.