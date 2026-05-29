Fixture Mundial 2026: la agenda clave para los partidos de la Selección Argentina

Una agenda clave para tener a mano: el fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026 .

Sin dudas, el Mundial 2026 representará un punto de inflexión para la historia moderna de la Selección Argentina . Claro, es que esta Copa del Mundo marcará la despedida de la máxima cita de Lionel Messi (38), quien durante la competición cumplirá los 39 años.

Por lo pronto, la FIFA ya definió el programa de partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026 . Y es oportuno recordar que la Copa del Mundo se inaugura el jueves 11 de junio de 2026 . Ese día, México -uno de los anfitriones junto a Canadá y Estados Unidos- se enfrentará a Sudáfrica por el Grupo A, en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

Este es el fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026 :

La Copa del Mundo 2026 marcará la despedida de la máxima cita de Lionel Messi (38), quien durante la competición cumplirá los 39 años.

Martes 16 de junio a las 22.00 (hora de Argentina): vs. Argelia, en el Arrowhead Stadium de Kansas.

a las 22.00 (hora de Argentina): vs. Argelia, en el Arrowhead Stadium de Kansas. Lunes 22 de junio a las 14.00 (hora de Argentina): vs. Austria, en el AT&T Stadium de Dallas -Arlington.

a las 14.00 (hora de Argentina): vs. Austria, en el AT&T Stadium de Dallas -Arlington. Sábado 27 de junio a las 23 (hora de Argentina): vs. Jordania, en el AT&T Stadium de Dallas -Arlington.

Si la Selección campeona del Mundo lograse el primer puesto del Grupo J, su calendario a partir de la fase eliminatoria quedaría estipulado de la siguiente manera:

Viernes 3 de julio de 2026 : en 16 avos de final jugaría en el Hard Rock Stadium de Miami, a casi 2.000 km de distancia de Arlington, ante el 2° puesto del Grupo H, conformado por España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

: en 16 avos de final jugaría en el Hard Rock Stadium de Miami, a casi 2.000 km de distancia de Arlington, ante el 2° puesto del Grupo H, conformado por España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. Martes 7 de julio de 2026 : en octavos de final, viajaría a Atlanta, Georgia, para afrontar su partido en el Mercedes Benz Stadium.

: en octavos de final, viajaría a Atlanta, Georgia, para afrontar su partido en el Mercedes Benz Stadium. Sábado 11 de julio de 2026 : en cuartos de final, jugaría en el Arrowhead Stadium de Kansas, y los rivales más probables saldrían de Egipto y Bélgica (Grupo G) o Estados Unidos y Paraguay (Grupo D).

: en cuartos de final, jugaría en el Arrowhead Stadium de Kansas, y los rivales más probables saldrían de Egipto y Bélgica (Grupo G) o Estados Unidos y Paraguay (Grupo D). Miércoles 15 de julio de 2026 : en semifinales, volvería a repetir sede: el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Georgia.

: en semifinales, volvería a repetir sede: el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Georgia. Domingo 19 de julio de 2026: en la final, que ya tiene sede asignada por la FIFA, pisaría el campo de juego del MetLife Stadium de Nueva York.

Seleccion Argentina La FIFA ya definió el programa de partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

Así le fue a la Selección Argentina cada vez que pisó USA por un torneo oficial

En Estados Unidos, por competiciones oficiales, la Selección Argentina obtuvo 12 victorias, igualó en dos ocasiones y perdió en dos ocasiones. La Albiceleste -a lo largo de tres décadas- disputó la Copa del Mundo 1994 y las Copas América 2016 y 2024.

Cabe recordar que, en el último torneo oficial llevado a cabo en Estados Unidos y con Lionel Scaloni al mando del equipo, en 2024 la Selección Argentina obtuvo en suelo estadounidense su segunda Copa América consecutiva: por el Grupo A, venció a Canadá (2-0); Chile (1-0) y Perú (2-0). En cuartos de final, superó a Ecuador por penales; en semis volvió a derrotar a Canadá (2-0) y en la finalísima a Colombia por 1 a 0.