El técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni , se inclinaría para el Mundial 2026 por una base del plantel campeón en Qatar y poca renovación. Cuál es al fecha límite para presentarla.

Mundial 2026 | Scaloni ya tendría 21 de los 26 nombres: ¿cuál es la lista?

La preparación para el Mundial 2026 entra en su recta final y se acerca una fecha clave para todas las selecciones: la presentación de la lista oficial de convocados . En ese contexto, Lionel Scaloni ya tendría definida gran parte de la nómina que representará a la Argentina en la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.

Según estableció la FIFA, los entrenadores de las 48 selecciones que disputarán el torneo tienen tiempo hasta el 11 de mayo para entregar una prelista de entre 35 y 55 jugadores. Menos de 20 días después, más precisamente el 30 de mayo , ya deberán confirmar la lista definitiva con los 26 convocados.

La Selección nacional, que integra el Grupo J , debutará ante Argelia el martes 16 de junio a las 22.00 (hora argentina) en el estadio de Kansas City. Luego, el lunes 22 de junio a las 14 hs enfrentará a Austria en el AT&T Stadium de Dallas y cerrará la zona el sábado 27 de junio a las 23 hs ante la debutante Jordania , nuevamente en Dallas.

Scaloni-Jugadores-Portada

La lista de Scaloni, con los arqueros y defensores casi confirmados

A la hora de analizar puesto por puesto, la lista argentina presenta más confirmaciones que dudas. El dueño indiscutido del arco será Emiliano “Dibu” Martínez, con Gerónimo Rulli como suplente.

El tercer lugar será un mano a mano entre Juan Musso y Walter Benítez. A priori, el arquero del Atlético de Madrid parte con ventaja, ya que viene de ser clave para que el equipo del Cholo Simeone llegue a la final de la Copa del Rey y a los cuartos de la Champions League.

Ya en la defensa, Nicolás Tagliafico es número puesto en el lateral izquierdo, pero los interrogantes surgen sobre la alternativa. Marcos Acuña, de flojo año en River, aparece como una opción junto a Gabriel Rojas, actual marcador de punta de Racing. Otra posibilidad es Valentín Barco, aunque el ex Boca está jugando más de mediocampista en el Racing de Estrasburgo. Algo similar ocurre en el lateral derecho: Nahuel Molina se perfila para ser el titular, con Gonzalo Montiel como suplente, tras la grave lesión de Juan Foyth.

En cuanto a los marcadores centrales, Cristian “Cuti” Romero estará desde el arranque en el equipo, mientras que su compañero de saga no saldrá de Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez, de muy buen regreso al Manchester United tras una larga lesión. Leonardo Balerdi tendría un lugar asegurado en la lista como alternativa, mientras que corren de atrás Marcos Senesi, Facundo Medina y Lucas Martínez Quarta. Estos últimos dos pueden ser variantes como laterales.

Otamendi.jpg Cuti Romero y Otamendi, la dupla central campeona en Qatar y que podría repetirse en el Mundial 2026.

El mediocampo, entre los campeones del mundo y los que piden pista

La mitad de la cancha tampoco esconde muchos enigmas. Enzo Fernández, Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister se perfilan para ser titulares y solo resta saber si Scaloni optará por un cuarto volante entre los 11 o apostará a un tercer delantero. Entre las variantes que también estarán en la lista definitiva aparecen Thiago Almada, titular en varios partidos de las Eliminatorias con destacado rendimiento y goles, y Nicolás González, jugador fetiche del entrenador y que puede ocupar distintas posiciones por el sector izquierdo.

Otros nombres que con seguridad formarán parte de la convocatoria serán los campeones del mundo Leandro Paredes y Exequiel Palacios, y Nico Paz, el juvenil que se ganó un puesto con grandes actuaciones en el Como de la liga italiana, donde suma diez goles y seis asistencias en la temporada. Quienes deberán esperar hasta último momento para saber si irán al Mundial son Giovani Lo Celso y Máximo Perrone.

De Paul Enzo Fernandez.jpg Rodrigo De Paul y Enzo Fernández, dos de los mediocampistas titulares de la Selección.

El ataque, con el capitán como bandera

La buena temporada de los delanteros argentinos alrededor del mundo genera que las principales incógnitas estén en el ataque. El capitán Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez tienen sus lugares asegurados. Lo mismo sucede con Giuliano Simeone. El hijo del Cholo aporta despliegue y juego por las bandas.

En cuanto a los puestos vacantes, cuatro nombres se disputan dos lugares. En la pelea por ser el tercer 9, todo se definirá entre Joaquín Panichelli y José “El Flaco” López. Ambos tienen características similares, aunque Panichelli cuenta con roce europeo. Finalmente, entre Gianluca Prestianni y Franco Mastantuono saldrá el último atacante que juegue por fuera. En cambio, quienes casi con seguridad quedarán marginados de la lista final dos dos futbolistas que formaron parte del ciclo Scaloni: Alejandro Garnacho y Paulo Dybala.

messi julian.png Messi y Julián Álvarez se perfilan para ser la dupla de ataque del conjunto nacional.

La posible lista de convocados para el Mundial, con los confirmados y las dudas

Arqueros confirmados

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Dudas:

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Walter Benítez (Crystal Palace)

Defensores confirmados

Cristian Romero (Tottenham)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Gonzalo Montiel (River Plate)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Dudas:

Marcos Acuña (River Plate)

Marcos Senesi (Bournemouth)

Valentín Barco (Racing de Estrasburgo)

Gabriel Rojas (Racing Club)

Facundo Medina (Olympique de Marsella)

Lucas Martinez Quarta (River Plate)

Mediocampistas confirmados

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Enzo Fernández (Chelsea)

Thiago Almada (Atlético de Madrid)

Leandro Paredes (Boca Juniors)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Nicolás González (Atlético de Madrid)

Nico Paz (Como)

Dudas:

Giovani Lo Celso (Betis)

Máximo Perrone (Como)

Delanteros confirmados

Lionel Messi (Inter Miami)

Lautaro Martínez (Inter de Milán)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Dudas: