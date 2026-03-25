Tras no ser convocado a la Selección Argentina: Ángel Di María recibió otra pésima noticia

Luego de acusar al entrenador de "no ver fútbol argentino", se conoció una noticia que afecta al jugador y a Rosario Central.

El astro argentino Ángel Di María sufrió una lesión muscular que lo haría perderse los próximos partidos de Rosario Central. El atacante no sería convocado al próximo partido , por la fecha 13 del Torneo Apertura ante Atlético Tucumán, mientras que también podría perderse el debut del “Canalla” en la Copa Libertadores 2026.

Este no es el primer problema muscular que padeció el “Fideo” desde su regreso al conjunto rosarino, habiéndose lesionado el aductor de la pierna izquierda a fines de febrero de este año, en el día previo a la disputa del “Clásico Rosarino” ante Newell’s. Ángel Di María volvió a ser afectado por las lesiones y podría llegar a perderse los dos próximos partidos de Rosario Central.

Se trata de una lesión cuyo detalle todavía no trascendió, al no haber parte médico oficial por parte del conjunto auriazul de la ciudad rosarina, aunque se trata de una distensión muscular que ya lo había hecho ser suplente en el pasado encuentro ante Independiente Rivadavia de Mendoza, en el que había sido sorprendente que no ingrese en el segundo tiempo.

El extremo, reconvertido a enganche en el planteo del entrenador Jorge Almirón, ya había sufrido una lesión en el aductor en el día anterior a la disputa del clásico de Rosario, la cual admitió posteriormente.

Di María había reconocido que pidió jugar el partido a pesar de la lesión, a pesar de que cada remate o centro le generaba dolor. De todas formas, el campeón del Mundo jugó un gran partido, priorizando los desplazamientos cortos, sin cambios de frente y filtrando pases contra la defensa rival.

ángel di maría central

Según lo declarado pospartido, el único movimiento que no le hacía doler era el remate de volea, recurso con el que convirtió el primer gol del partido, para pedir el cambio pocos minutos después.

Su lesión se confirmó luego del clásico, por lo que no fue parte de la convocatoria en el posterior empate ante Argentinos Juniors y fue al banco ante Banfield, encuentro en el que fue fundamental para la remontada del “Canalla”, que se impuso como local por 2 a 1.

Así, Di María sufrió su segunda lesión muscular en poco menos de un mes, en un momento crucial de la temporada para Central: el conjunto rosarino se encuentra a dos semanas de su debut en la Copa Libertadores 2026, el jueves 9 de abril ante Independiente del Valle de Ecuador, y no sabe si podrá contar con su principal figura.

Ángel Di María, recibido como entrenador

el ex delantero de la selección argentina de fútbol y héroe de la Copa del Mundo Qatar 2022 se recibió como Director Técnico. Así dio el primer paso para seguir su carrera una vez que se retire de la práctica profesional del deporte rey.

“Felicitaciones DT. Con enorme orgullo felicitamos a Di María por su título y le agradecemos haber confiado en nosotros para formarse como entrenador”, escribió en sus redes sociales la escuela de Directores Técnicos a la que asistió “Fideo”.

“Ya está hablado. Vamos a dirigir una vez en Central y una vez en Boca. Si se nos da… Y la Selección sería algo lindo también”, dijo Di María en una entrevista televisiva en el pasado, en la misma en la que afirmó que le gustaría que su ex compañero Leandro Paredes lo acompañe como ayudante.

“Mis equipos van a jugar 4-3-3 y a Lea (Paredes) le gusta”, remató el actual futbolista de central respecto a sus preferencias tácticas, y las de su amigo.