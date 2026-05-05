La tremenda doble atajada a Di María en la Copa Libertadores

El futbolista de Rosario Central tuvo un penal en el primer tiempo, pero se encontró con una enorme respuesta del arquero.

Rosario Central venció en el Gigante de Arroyito 1-0 a Libertad de Paraguay y quedó muy cerca de asegurar su clasificación a la siguiente instancia de la Copa Libertadores. El único gol del partido fue de Ignacio Ovando, que coloca al Canalla como líder del grupo H con 10 puntos.

El partido tuvo una acción que dio que hablar, cuando al final del primer tiempo, Rodrigo Morínigo le tapó un penal y el rebote a Ángel Di María en una impresionante acción del arquero.

El primer tiempo entre Rosario Central y Libertad había sido muy trabado, con pocas chances de gol, hasta que a los 41 minutos, una patada dentro del área de Viera al delantero Alejo Véliz fue sancionada como penal . La acción fue revisada por el árbitro en el VAR.

El tiro del penal fue tomado por Di María, que no había fallado desde su regreso al Canalla, pero en esta ocasión, Morínigo lo esperó hasta último momento y le tapó el zurdazo cruzado. En el rebote, además, el Fideo tuvo una segunda oportunidad, que el arquero tapó con el pecho de forma impresionante, negándole el 1-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2051795777450570207?s=20&partner=&hide_thread=false INCREÍBLE MORINIGO QUE LE ATAJÓ EL PENAL Y EL REBOTE A ÁNGEL DI MARÍA. pic.twitter.com/hENiaDFYnN — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 5, 2026

Gran victoria de Rosario Central por Copa Libertadores

La primera llegada del partido fue de la visita, a los nueve minutos, con un tiro libre a algunos metros del área del lateral Iván Ramírez que salió alto, centralizado y a las manos del arquero Jeremías Ledesma, aunque el remate le venció las manos y pegó en el travesaño.

El local tuvo su primer ataque a los 13 minutos, mediante un disparo lejano del defensor Agustín Sández, que no pudo rematar con comodidad por la barrida del extremo Iván Franco y terminó entregándole la pelota en las manos al guardameta Rodrigo Morínigo.

El primer tiempo cerró con la jugada del penal de Di María, y fue la única chance de gran peligro que generaron ambos equipos. El complemento arrancó con el encuentro igualado.

En 11 minutos del segundo tiempo, un córner que buscaba el primer palo fue prolongado con el pie por el defensor Gastón Ávila para la aparición de Ovando, por el segundo palo y en el área chica, que empujó la pelota de primera al gol.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2051804847129743430?s=20&partner=&hide_thread=false OTRO GOL DE OVANDO EN LIBERTADORES Y ROSARIO CENTRAL LE GANA A LIBERTAD. pic.twitter.com/qDNQ7mVx6N — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 5, 2026

Con el triunfo, el Canalla se mantiene en el primer lugar de la zona con 10 puntos, mientras que la visita sufrió su cuarta derrota y, al no tener unidades, ya tiene muy complicada su clasificación a octavos de final.

Independiente del Valle, que se encuentra como escolta del grupo, visita a Universidad Central y podría igualar al conjunto argentino en la cima. Igualmente, cualquiera de los resultados deja al Canalla bien parado para los siguientes encuentros.

En la próxima fecha, el equipo que dirige Jorge Almirón recibirá a la Universidad Central de Venezuela, el martes 19 de mayo a las 19:00, mientras que el elenco paraguayo deberá visitar la altura de Independiente del Valle de Ecuador el mismo día, a partir de las 23:00.