Boca perdió ante Barcelona en Ecuador y se complicó en la Copa Libertadores

El Xeneize sumó su segunda derrota consecutiva, tras caer contra Cruzeiro en Brasil y podría quedar en puestos de Sudamericana.

Boca cayó 1-0 ante Barcelona de Ecuador por la cuarta fecha del grupo D de la Copa Libertadores . El Xeneize sumó su segunda derrota consecutiva en el certamen internacional y podría quedar en puestos de Copa Sudamericana, dependiendo del resultado entre Cruzeiro y Universidad Católica.

El Xeneize volvió a cometer errores infantiles , como la expulsión de Santiago Ascacibar en el primer tiempo por una patada sin pelota, y se complicó en un partido que parecía tenerlo controlado.

El encuentro estuvo muy marcado por el estado del campo de juego, que exageró algunas entradas violentas de ambos equipos y no permitió que la pelota corriera de forma normal.

Así fue el partido entre Boca y Barcelona

Ambos equipos batallaron fuertemente entre ellos y contra el campo de juego, que acumuló mucha agua por las fuertes lluvias en Guayaquil. Boca tuvo el primer gol a los cinco minutos, cuando Ascacibar se resbaló al definir cuando estaba frente al arco.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la12tuittera/status/2051816649548812654?s=20&partner=&hide_thread=false INCREÍBLE, ni ASCACIBAR ni AYRTON COSTA PUDIERON METERLA.pic.twitter.com/dtcrDOcvey — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) May 6, 2026

A los 24 minutos Boca sufrió dos dolores de cabeza: primero, el local estuvo cerca de abrir el marcador y segundo, sufrió la lesión de Brey, tras un choque con un jugador del Barcelona. Javier García ingresó para ocupar el arco del Xeneize.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2051820678551101585?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡MALAS NOTICIAS PARA BOCA!! Brey sufrió un fuerte golpe y sale reemplazado en el duelo ante Barcelona de Guayaquil. ¡Entra Javi García!



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Boca sigue sumando malas noticias: a los 32 minutos de la primera parte, fue expulsado Santiago Ascacibar. El árbitro fue a revisar al VAR una agresión del volante, que le pegó una patada en la cabeza a un jugador de Barcelona que estaba en el piso.

Al final del primer tiempo, cuando Boca con uno menos controlaba el partido, el árbitro equilibró la balanza: expulsó a Milton Céliz por un codazo sobre Leandro Paredes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2051827914669199665?s=20&partner=&hide_thread=false ¡OTRO EXPULSADO EN EL PRIMER TIEMPO! CODAZO A PAREDES Y ROJA DIRECTA PARA CELIZ ANTE BOCA.



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En el segundo tiempo, aunque Barcelona arrancó teniendo mayor control del juego, las dos claras fueron de Boca, en los pies de Merentiel, que en la primera ocasión no llegó a un gran pase de Paredes, y en la segunda no pudo definir ante Contreras, que salió rápido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FOXSportsArg/status/2051835420745371923?s=20&partner=&hide_thread=false CONMEBOL #Libertadores | ¡Merentiel tuvo el primero de Boca tras una gran asistencia de Aranda!



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A los 72 minutos, cuando Boca dominaba el partido, en una contra letal, el local puso el 1-0: Villalba, que había ingresado en la segunda parte, recibió en el área tras un pase atrás y definió al palo derecho de Javi García.

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Al final del partido, el Xeneize buscó con algunos centros al área, pero no definió bien las jugadas que tuvo. Esta derrota lo deja mal parado para el futuro en el grupo, ya que queda con seis puntos, al igual que Cruzeiro y Universidad Católica, que se enfrentan mañana en Chile. Si empatan, Boca quedaría en puestos de Copa Sudamericana.

Los datos del partido entre Boca y Barcelona

Copa Libertadores

Grupo D - Fecha 4

- Fecha 4 Barcelona (Ecu) 1-0 Boca (Arg)

Estadio: Monumental Isidro Romero Carbo

Árbitro: Carlos Betancur (Col)

VAR: Nicolás Gallo (Col)

Barcelona: José Contreras; Gustavo Vallecilla, Alex Rangel, Javier Báez, Brayan Carabalí; Jhonny Quiñónez, Milton Céliz, Matías Lugo, Byron Castillo; Darío Benedetto y Jerly Wila. DT: César Farías.

Boca: Leandro Brey; Lautaro Blanco, Ayrton Costa, Lautaro Di Lollo, Marcelo Weigandt; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.