Neymar, la estrella que suena como refuerzo en Boca para crear un equipo galáctico: qué posibilidades hay

En las últimas horas crecieron los rumores de un posible fichaje. Los detalles de las posibles negociaciones, el interés de Ney y cuál es la clave para convencerlo.

A Boca le sale todo. Brilla en el torneo doméstico donde tiene rival definido para los octavos de final del Torneo Apertura, está sólido en la Copa Libertadores y se ilusiona con un mercado de pases de lujo donde el principal apuntado para romper el mercado de pases es Paulo Dybala, una novela que podría tener un desenlace positivo en los próximos meses.

Sin embargo, en las últimas horas no fue solo Paulo quien sonó en el club de La Ribera, sino que empezó a dar vueltas un nuevo nombre que generó una fuerte repercusión a nivel mundial: Neymar Jr es uno de los nombres que circulan para ser jugador del equipo que ya tiene en sus filas a figuras como Leandro Paredes, Edinson Cavani y Ander Herrera.

La presencia del brasileño en territorio nacional para jugar con el Santos de Brasil frente a San Lorenzo por Copa Sudamericana, que terminó en un empate 1-1, generó un particular respeto en los hinchas del club debido a que lo recibieron con un particular respeto que generó un importante interés y emoción.

Ander Neymar

Durante esa visita, el club entrenó justamente en Casa Amarilla, a metros de la mítica Bombonera, lo que dejó una imagen particular: Ney entrenando con el estadio de fondo. No solo eso generó rumores sino que recibió un obsequio (una camiseta con su nombre y otra con el de Riquelme) por parte del club por su visita al lugar.

Sus excompañeros de PSG, una clave

Paredes y Ander fueron más que compañeros durante el paso por el equipo francés, sino que lograron conformar una amistad especial que trascendió el campo de juego y se mantiene en el tiempo a pesar de que Ney eligió un camino separado.

Este sería un punto especial para convencer al habilidoso jugador de 34 años para que se sume al plantel que quiere reforzarse para intentar romper el maleficio en la Copa Libertadores que mantiene desde la última obtención del título en 2007.

Neymar Boca 1 Portada

Desde el club niegan contactos

Si bien una de las hipótesis marcaban que las partes habrían tenido una reunión para hacer acercamientos, desde el club niegan que se haya concretado un encuentro. Sin embargo, Boca estaría en condiciones de hacer una hipotética oferta para contratarlo.

Por el momento el jugador solo piensa en Santos de Brasil, prioriza estar en Brasil cerca de su familia y quiere convencer futbolísticamente a Carlo Ancelotti para que lo cite con la Selección brasileña a la Copa del Mundo 2026.

Con dos polémicas en el VAR: Boca le ganó a Central Córdoba

Boca le ganó 2-1 a Central Córdoba de Santiago del Estero, en condición de visitante, en el marco del pendiente de la novena fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol y, momentáneamente, es el líder con 30 puntos.

En el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Alan Velasco abrió el marcador a los 43 minutos y Milton Giménez amplió la ventaja a los 45. En el complemento, el uruguayo Michael Santos descontó a los 11 minutos.

Con este resultado, el equipo de Claudio Úbeda alcanza los 30 puntos y escala momentaneamente a lo más alto de la Zona A, a la espera de lo que hagan Estudiantes de La Plata y Vélez que pueden superarlo.

En los primeros minutos del juego, el Xeneize manejó los hilos del partido y fue más incisivo que el Ferroviario, que apostó al pelotazo a su delantero de referencia, el uruguayo Michael Santos. En el equipo alternativo de Claudio Úbeda uno de los más activos fue el Changuito Zeballos, quien generó varias infracciones cerca del área.

De hecho, el Changuito logró un desborde por la banda izquierda con una bicicleta y envió un centro para que Milton Giménez anote. Sin embargo, hubo revisión del VAR y se comprobó que el delantero se encontraba levemente adelantado.

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Milton Giménez había convertido el 1-0 ante Central Córdoba, pero estaba en posición adelantada.



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Minutos más tarde llegó otra mala noticia para Boca: Juan Barigana comenzó a sentir molestias y, tras intentar seguir, terminó pidiendo el cambio. En su lugar ingresó Marcelo Weigandt a los 33'.

Luego del gol anulado, la apertura del marcador llegaría finalmente a los 43 minutos: Alan Velasco recibió la pelota tras un rebote, remató y se vio beneficiado de un desvío en la pierna de Agustín Quiroga que dejó sin respuestas a Alan Aguerre.

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El golpe para Central Córdoba fue doble: tan solo 2 minutos más tarde, Zeballos y Giménez replicaron un calco de la jugada del gol anulado, solo que en esta ocasión en posición lícita para poner el 2 a 0.

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A los 56' tuvo lugar una jugada con mucha polémica: Michael Santos anotó el descuento para Central Córdoba, pero todo Boca pidió posición adelantada. En una decisión muy fina, el VAR convalidó la anotación argumentando que el uruguayo se encontraba en la misma línea de la pelota cuando salió el pase.

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En lo pronto, Boca viajará a Ecuador para visitar a Barcelona de Guayaquil el martes desde las 21, en el estadio Banco Pichincha, por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores.

Por su parte, el equipo de Lucas Pusineri cierra un pobre primer semestre del año finalizando el Torneo Apertura en la antepenúltima posición de la Zona A con 16 puntos, a cinco del último que es Deportivo Riestra.