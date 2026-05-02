Las perlitas de un nuevo triunfo de Boca: una pieza clave que se lesionó y el polémico gol que validó el VAR

El Xeneize, con un 11 muletto, se impuso a Central Córdoba de Santiago del Estero y ya piensa en los octavos de final del certamen.

Tras la derrota por Copa Libertadores frente a Cruzeiro, Boca consiguió un triunfazo frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, en el cierre de la fase de grupos del Torneo Apertura: la victoria fue por 2-1, gracias a los tantos de Alan Velasco y Exequiel Zeballos , pero no estuvo exenta de polémicas. El elenco azul y oro, por ejemplo, sufrió la baja de una de sus piezas clave de cara a lo que queda en el semestre antes de la Copa del Mundo.

La acción se produjo a los 34 minutos del primer tiempo, cuando Juan Barinaga debió retirarse debido a una molestia muscular en la pierna derecha. Sin embargo, su salida fue el punto cúlmine de un sufrido tramo en el que el lateral ex Belgrano venía exhibiendo claras muecas de dolor. Por supuesto, el DT Claudio Úbeda dispuso su reemplazo y el que ingresó fue Marcelo Weigandt , quien habitualmente hace las veces de titular y le ganó el puesto.

De todas formas, el Chelo acostumbra a ser uno de los futbolistas más resistidos por los hinchas: no convence su faceta defensiva y tampoco mostró criterio en las escaladas ofensivas. Por ello, los fanáticos del conjunto de la Ribera suelen pedir por la incorporación de Dylan Gorosito, figura en la Sub-20 de la Selección Argentina y prometedora joya de las inferiores. A raíz de la dolencia del defensor cordobés, el pichón de crack podría empezar a ganarse un lugar.

Cuando la visita ya se imponía por dos tantos de diferencia, el Ferroviario descontó por intermedio de una polémica que hizo estallar las redes sociales: ocurre que el gol de Michael Santos requirió la intervención del VAR para ser validado ante una posible posición adelantada fina. El trazado de líneas tardó una eternidad en llevarse a cabo y se llevó buena parte de los comentarios en X, ya que muchos consideraron que la conquista no debía convalidarse.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2050675713364115546&partner=&hide_thread=false APARECIÓ MICHAEL SANTOS Y DESCONTÓ PARA CENTRAL CÓRDOBA ANTE BOCA #LPFxTNTSports



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Finalmente, el árbitro Nazareno Arasa, amparándose en Lucas Novelli -que se encontraba en Ezeiza-, decidió dar el grito por válido y brindarles esperanzas a los locales, que llegaron al pleito sin posibilidades de seguir en carrera en la competición. Por el momento, Boca permanece como líder del grupo A a la espera del partido que disputará Estudiantes frente a Platense: el Pincha es el único que puede quitarle el cetro de la zona.

Cuándo vuelve a jugar Boca por Copa Libertadores

En lo pronto, el Xeneize viajará a Ecuador para visitar a Barcelona de Guayaquil el martes desde las 21, en el estadio Banco Pichincha, por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. Por su parte, el equipo de Lucas Pusineri cierra un pobre primer semestre del año finalizando el torneo en la antepenúltima posición de la Zona A con 16 puntos, a cinco del último que es Deportivo Riestra.