Neuquén sumó la figura de Embajador del Vino a su Sello Gastronómico: quién fue el primer distinguido

La actualización fue presentada en la Fiesta Nacional del Chef Patagónico y busca fortalecer la integración entre producción, gastronomía y turismo en la provincia.

En el marco de la Fiesta Nacional del Chef Patagónico , el Gobierno de la Provincia del Neuquén presentó la actualización del Manual de Implementación del Sello de Distinción de la Gastronomía Neuquina , incorporando la nueva categoría de Embajador del Vino Neuquino. La iniciativa apunta a consolidar un modelo de articulación público-privada que integre producción, gastronomía y turismo como ejes del desarrollo económico y la identidad provincial.

El acto fue encabezado por el gobernador Rolando Figueroa, junto al presidente de NeuquenTur, Gustavo Fernández Capiet; el subsecretario de Turismo, Sergio Schiaccitano; la gerente general del organismo, Silvana Cerda; y el intendente de Villa Pehuenia, Arturo de Gregorio.

Integrar toda la cadena de valor

La actualización del Sello responde a una estrategia que busca completar el vínculo entre el productor y la mesa del turista, incorporando a todos los eslabones de la cadena de valor. De esta manera, el programa no solo distingue la calidad gastronómica, sino que ahora también reconoce formalmente al vino neuquino como un componente central de la identidad regional.

La nueva categoría de Embajador del Vino Neuquino está destinada a actores del ámbito vitivinícola que, por su trayectoria, conocimiento técnico y compromiso, contribuyen a la difusión y puesta en valor del patrimonio enogastronómico de la provincia.

Primera distinción al Embajador del Vino

Durante la presentación, el subsecretario de Turismo, Sergio Schiaccitano, oficializó la nueva categoría y el gobernador entregó la primera distinción como Embajador del Vino Neuquino al sommelier Sergio Landoni, mediante la Resolución RESOL-2026-81-E-NEU-MTUR.

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El reconocimiento destaca su trayectoria en el desarrollo de experiencias enogastronómicas con identidad regional, integrando vinos neuquinos con productos como chocolates artesanales y ahumados, además de su rol en el asesoramiento técnico para el diseño de cartas y su vínculo con bodegas y distribuidores. Actualmente, se desempeña como sommelier independiente, ha participado en proyectos vinculados al posicionamiento del vino patagónico y es creador del evento “Vino a la Montaña”.

Reconocimiento a la gastronomía neuquina

En la misma jornada también se distinguió a la chef Graciela Caffa Lucero como Embajadora de la Gastronomía Neuquina, a través de la Resolución RESOL-2026-80-E-NEU-MTUR.

El reconocimiento pone en valor su trayectoria de más de diez años en el ámbito gastronómico y su compromiso con la identidad culinaria provincial, destacándose su trabajo en el restaurante Aura, que cuenta con el Sello de la Gastronomía Neuquina.

A lo largo de su carrera, Caffa Lucero desarrolló una propuesta basada en el respeto por el producto, el territorio y la cultura patagónica. Además, participó en eventos provinciales, nacionales e internacionales, y actualmente representa a Neuquén en certámenes gastronómicos.

Un sello en crecimiento

El Sello de Distinción de la Gastronomía Neuquina, creado en 2016, cuenta actualmente con 95 distinguidos en toda la provincia: 64 establecimientos gastronómicos, 24 embajadores de la gastronomía, 6 establecimientos productivos y, a partir de esta actualización, 1 Embajador del Vino Neuquino.

Como parte del reconocimiento, el primer Embajador del Vino recibió una pieza de orfebrería única diseñada por el maestro Gustavo Nawel, que integra el mapa de Neuquén con la figura de una copa, como símbolo del posicionamiento del vino neuquino.

Con esta actualización, la Provincia avanza en la consolidación de la gastronomía como una experiencia turística integral, fortaleciendo el vínculo entre chefs, productores y el sector público, y potenciando al vino neuquino como uno de los pilares de su identidad y proyección.