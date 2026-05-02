Día Mundial contra el Acoso Escolar: las preocupantes cifras de Neuquén

Un informe ubica a la provincia entre las más afectadas del país. Especialistas advierten que el acoso ya no se limita a la escuela.

En el marco del día mundial contra el acoso escolar, un relevamiento ubica a Argentina entre los países con más casos en el mundo.

El bullying en las escuelas enciende las alarmas en Neuquén y en todo el país. En el marco del Día Mundial contra el Acoso Escolar , que se conmemora cada 2 de mayo, un informe reciente expone cifras preocupantes y ubica a la provincia entre las más afectadas de la Argentina.

Lejos de “fortalecer el carácter”, como se suele escuchar, el bullying está directamente vinculado a cuadros de depresión, ansiedad y traumas . Además, la exposición constante —potenciada por la viralización en redes— puede profundizar el impacto emocional, generando secuelas a largo plazo en quienes lo padecen.

De acuerdo a datos de la organización Bullying Sin Fronteras , Argentina ocupa el puesto 11 a nivel mundial en cantidad de casos, con más de 230.000 situaciones graves reportadas.

Dentro de ese panorama, Neuquén aparece en una posición especialmente delicada: concentra el 8% del total nacional y se ubica dentro del top 3 de provincias con mayor incidencia, junto a Santa Fe.

Informe sobre Bullying

El dato refleja una problemática que no solo crece en volumen, sino también en complejidad, atravesando distintos ámbitos de la vida cotidiana de niños, niñas y adolescentes. Un ejemplo claro es el caso de una gravísima agresión dentro de las aulas del CPEM 40. La madre de la víctima afirmó que el acoso es constante y de larga data.

Qué herramientas hay en Neuquén

En la provincia, el Consejo Provincial de Educación de Neuquén cuenta con el Equipo de Apoyo y Orientación Profesional a las Instituciones Educativas (EAOPIE), un espacio integrado por profesionales de psicología, trabajo social y pedagogía.

Este equipo interviene en situaciones psicosociales como el bullying, con el objetivo de generar abordajes colectivos que garanticen entornos seguros dentro de las escuelas.

Desde este ámbito también se promueve la importancia de la detección temprana y la intervención activa por parte de la comunidad educativa y las familias.

Bullying Estudiantes y docentes en Mendoza aplican los nuevos protocolos contra el bullying.

5 Mitos sobre el bullying: qué dice la evidencia

El flagelo del bullying es una problemática que está rodeada de mitos:

“Si no hay golpes, no es tan grave” : el maltrato psicológico y la exclusión también generan daño y dejan secuelas graves en el desarrollo psicológico y social de niños y adolescentes.

: el maltrato psicológico y la exclusión también generan daño y dejan secuelas graves en el desarrollo psicológico y social de niños y adolescentes. “Solo pasa en la escuela”: el acoso ya no termina cuando suena el timbre: las redes sociales lo extienden y lo vuelven constante.

el acoso ya no termina cuando suena el timbre: las redes sociales lo extienden y lo vuelven constante. “El bullying forja el carácter”: el sufrimiento no educa: está asociado a depresión, ansiedad y traumas.

el sufrimiento no educa: está asociado a depresión, ansiedad y traumas. “Antes pasaba y estábamos bien” : haberlo atravesado no significa que no haya consecuencias, y hoy la viralización agrava el impacto.

: haberlo atravesado no significa que no haya consecuencias, y hoy la viralización agrava el impacto. “Es un problema de chicos”: el bullying es un fenómeno grupal que necesita límites claros y la participación activa de los adultos para frenarlo.

Una problemática que exige respuesta

Las cifras y testimonios coinciden en un punto: el bullying no es un hecho aislado ni menor. Se trata de una problemática estructural que requiere compromiso, información y acción.

En ese contexto, el rol de los adultos —docentes, familias e instituciones— aparece como clave para prevenir, detectar y actuar frente a situaciones de acoso que, en muchos casos, comienzan de forma silenciosa pero pueden escalar rápidamente.