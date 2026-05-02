Chau funcionarios de Luis Bertolini: estos son los que acompañarán a Malena Resa en su gestión en Plottier

Tras la renuncia del intendente de Plottier, la flamante intendenta designó a sus secretarios para gobernar la ciudad. Uno de ellos ya había sido funcionario.

Malena Resa ya designó al equipo que la acompañará en su gabinete.

Con la renuncia -tras la suspensión por mayoría del Concejo Deliberante- del ex intendente de Plottier , Luis Bertolini , también se van de la gestión municipal los funcionarios que lo acompañaban. La flamante jefa comunal Malena Resa les pidió la dimisión a los secretarios y designó a su propio gabinete.

Este viernes 1° de Mayo Resa ya tuvo su primera reunión con tres de sus 4 secretarios designados. "Los funcionarios de primera línea deberán dar un paso al costado y sino serán removidos", confirmó a LM Neuquén .

"Los funcionarios políticos se van a tener que ir. Es muy distinta la situación con los mandos medios y con el personal municipal. No está en mis planes echar a nadie que trabaje", aseguró la intendenta, quien destacó que quiere trasmitir tranquilidad para todos los trabajadores de la Municipalidad.

ON - Malena Resa (8) Malena Resa asumió a cargo del Municipio de Plottier. Omar Novoa

En ese sentido, Resa contó que para elegir a su gabinete con el que pretende dirigir a Plottier estos próximos dos años que quedan de gestión priorizó a personas "de valores", que comparten con ella "el valor del servicio público, de entrega y de tener claro que la Municipalidad es muy distinto a una empresa privada.

Los cuatro funcionarios nuevos son hombres, según compartió la jefa comunal antes que a ellos ofreció los cargos a mujeres pero ninguna aceptó el desafío. "Lo único que lamento es que no va haber mujeres en la primera línea, porque me dijeron que no por sus responsabilidades de familia", contó.

"Estos son los nuevos funcionarios, en un tiempo voy a proponer una nueva estructura, una reorganización para crear lugares específicos. Pero siempre basada en tener una gestión muy austera", confió.

Tres nuevos y uno repetido

Dentro de los flamantes secretarios designados por Resa hay uno que ya había estado en el Municipio. El que volvió es Luis Callejas, quien había estado a cargo de Medio Ambiente en la gestión de Andrés Peressini, este jueves fue designado como secretario de Gobierno y Ciudadanía.

ON - Malena Resa (13) Omar Novoa

Licenciado en Saneamiento y Protección Ambiental, después de haber trabajado en Medio Ambiente municipal y en el Ente de Desarrollo Económico de Plottier (EDEP), pasó a ser parte de la subsecretaria de Cambio Climático de la Provincia.

Callejas contó que no le costó nada a Resa sumarlo a su gestión ya que la actividad municipal es algo que lo apasiona, además de asegurar que "la situación lo amerita".

A cargo de la secretaría de Desarrollo Social asumió Sergio Martínez. Se trata de un técnico superior en Educación Social, con varias diplomaturas en derecho de las niñeces, adolescencias y juventudes. "Siempre fue esa mi área de trabajo y me capacité para eso", destacó el nuevo secretario.

nuevo gabinete de plottier

Martínez viene de trabajar en el ministerio de Niñez y Juventud de la Provincia, es empleado de planta y hace 10 años que es vecino de China Muerta.

Una de las áreas más sensibles del Municipio y en donde todos los vecinos y vecinas ponen los ojos es la de Servicios Públicos. A cargo de esa secretaría fue designado Hugo Tapia.

Resa lo describió como una persona de su extrema confianza, y que hace muchos años viene pensando en lo que se puede aportar a la ciudad. Nacido y criado en Plottier, es técnico en Seguridad e Higiene, trabajó en el Municipio hace muchos años durante la gestión de Pilar Gómez y luego saltó al sector privado donde permaneció hasta esta convocatoria.

"Primero tenemos que ver con qué nos encontramos, sabemos qué es lo prioritario, pero hay que desembarcar, auditar y trabajar", aseguró.

La intendenta aseguró además que son consientes que la recolección de residuos y el mantenimiento de calles son los grandes problemas de la ciudad y aseguró que es lo primero que van a busca resolver.

El cuarto secretario designado por Resa es Jorge López, quien estará a cargo de la secretaría de Obras. Empleado municipal, a punto de jubilarse con muchos años de servicio en en área que ahora le tocará dirigir.

Arquitecto de profesión, y según lo describió la intendenta "recto y transparente". La noticia de la renuncia de Bertolini y la sunción de Resa lo tomó por sorpresa de viaje de vacaciones por lo que aún no pudo asumir, pero lo hará en las próximas horas.

Qué pasa con la subsecretaría de Hacienda

Entre los funcionarios del ex intendente continúa la subsecretaria de Hacienda, también imputada por al Fiscalía, Gladys Ramírez. La jefa comunal confirmó que le dará de baja.

La Justicia le determinó a Ramírez que no podrá acercarse a la Municipalidad mientras dure la investigación en curso por presunta corrupción, no obstante será apartada del cargo.

ON - Malena Resa (18) Omar Novoa

Resa anunció a LM Neuquén el nombre de su reemplazo. El nuevo subsecretario de Hacienda será Juan Carlos Pintado, vecino de Neuquén, con amplia experiencia en la Provincia. Es contador, abogado y se desempeñó en distintas áreas como el Tribunal de Cuentas y la Legislatura.

Desde este lunes será el responsable de llevar las cuentas de Plottier, desafío que ya aceptó.