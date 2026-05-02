Una mujer fue baleada en plena calle y debió ser internada

El hecho ocurrió el viernes por la madrugada, tres días después de que un hombre fuera apuñalado en la calle.

La violencia continúa despertando preocupación en la comarca petrolera luego de que se cobrara otra víctima, esta vez una mujer que fue baleada en circunstancias que se encuentran bajo investigación. Qué se sabe del hecho.

Según consignó el portal La Voz del Neuquén, el nuevo hecho de violencia tuvo lugar el viernes por la madrugada, en el barrio Belgrano de la localidad de la comarca. La mujer se encontraba en la vía pública, en inmediaciones de calles San Luis y Ejército Argentino alrededor de las 4.

En ese contexto y según trascendió, la víctima de unos 30 años recibió el disparo que le dio en la parte alta de una de sus piernas, lo que en un instante la tiró al piso y la dejó jadeando y pidiendo auxilio.

SFP Cutral Co barrios belgrano (10).JPG Sebastián Fariña Petersen

Una persona que la acompañaba llamó rápidamente a la Policía, que convocó a una ambulancia del hospital local. A los pocos minutos, la herida fue trasladada al Hospital Complejidad VI, donde recibió atención médica y se estaría recuperando favorablemente.

Dada la gravedad del hecho, la Brigada de Investigaciones local ya inició una investigación, busca entrevistar testigos y dar con registros de cámaras del momento para descubrir si fue un ataque direccionado o si la mujer quedó accidentalmente en medio de la línea de fuego, siendo víctima de una bala perdida proveniente de un enfrentamiento en las inmediaciones.

Lo cierto es que es todo aún materia de investigación.

Violencia en Cutral Co: un hombre fue apuñalado y no quiso denunciar

Otro hecho de violencia preocupó esta semana en Cutral Co luego de que un hombre fuera apuñalado en medio de la calle. La reticencia de la víctima, que se encuentra fuera de peligro, apunta a un posible ajuste de cuentas.

Según informó el portal La Voz del Neuquén, el nuevo hecho de violencia se registró el martes por la noche, pasadas las 20:20, en la intersección de calles Tucumán y Roca. De acuerdo a las primeras informaciones, la víctima -un hombre mayor de edad- caminaba por ese sector cuando, de un momento a otro, fue abordado por al menos dos personas, una de las cuales le asestó una puñalada directa hacia su pecho, aprovechando el factor sorpresa.

El herido quedó tirado en la calle tras la huida de los agresores, visiblemente lastimado y sin posibilidad de movilizarse para pedir ayuda. Afortunadamente, su presencia fue advertida por otro hombre, un vecino ajeno a la situación que caminaba por la zona y se topó con la víctima, que intentaba como podía pedir ayuda.

SFP Plaza Huincul Hospital cutral co (7).JPG Sebastián Fariña Petersen

El testigo dio aviso inmediato a la Policía: un patrullero se acercó al lugar y tras constatar la información, los efectivos pidieron la presencia de una ambulancia del hospital local para trasladar a la víctima y brindarle atención médica urgente. En pocos minutos, el hombre fue ingresado al Hospital Complejidad VI y se conoció que se encontraba fuera de peligro.

Curiosamente, al ser entrevistado por efectivos policiales en el centro de salud, el herido se mostró reacio a brindar detalles del hecho o decir si conocía a los agresores. En este sentido, fue invitado a realizar una denuncia una vez recibida el alta, pero el hombre habría negado esta posibilidad.