Un estudiante llevó un arma de fuego al CPEM 6 de Cutral Co

Las familias fueron a retirar a sus hijos e hijas del colegio. Las autoridades accionaron el protocolo de forma inmediata.

Para las familias fue un gran susto el que se vivió en la tarde de este viernes en un secundario de Cutral Co. Un estudiante del CPEM 6 de esa ciudad llevó un arma de fuego dentro de su mochila e inmediatamente se activó un protocolo para contener la situación. Este incidente se dio en el marco de un contexto de amenaza de tiroteos y violencia dentro de las escuelas de los niveles primario y medio de todo el país.

“Recién están saliendo todas las familias, los docentes continuaban reunidos. Dentro de todo, lo bueno fue que se pudo abordar con el protocolo correspondiente de la institución, así que no pasó mayores”, sostuvo la secretaria General de ATEN por Cutral Co y Plaza Huincul, Fany Apablaza, a LM Neuquén.

La dirigente docente señaló que “el arma que se encontró en la mochila de un alumno estaba rota”. No obstante, en principio el rumor era que el adolescente le habría mostrado el arma a sus compañeros en el baño, algo que posteriormente se corroboró que no fue así. Aparentemente, la versión que tendría más fundamente es que él se quería deshacer del arma y que no se sabía dónde la tenía.

cpem 6 cutral co Cutral Co al Instante

Rápidamente intervinieron las supervisoras, asesoras pedagógicas, y el equipo interdisciplinario.

Apablaza sostuvo que apareció la información en un medio local y que las familias acudieron enseguida a retirar a las adolescencias. “Les explicaron a todos a todos cómo fue el tema, esto que está sucediendo es de público conocimiento y se está abordando en todas las instituciones”, agregó.

La dirigente de ATE de la comarca petrolera indicó que concurrió la Policía local y tomó declaraciones a las asesoras y a los directivos. “Se abordó lo mejor posible y se trató el tema, no hubo en ningún momento riesgo para ni para las infancias, ni para las adolescencias, ni para los directivos, ni para los docentes”, aseguró.

No hay detalles de cómo sucedieron los hechos dentro del colegio. Apablaza dijo que activaron el protocolo correspondiente y “nosotros tratamos de no entorpecer”.

No hubo corridas, ni sobresaltos por parte de los estudiantes. Las familias fueron a retirar a sus hijos y se quedaron en una reunión para enterarse de lo que había sucedido y cómo seguirían las actividades de acá en adelante.

¡Habrá clases mañana?

Recordó que cada institución tiene su protocolo. “Lo primero es mantener la calma para que los estudiantes no salgan corriendo, los asesores pedagógicos y los preceptores son fundamentales. Ellos toman conocimiento y avisan al equipo de gobierno escolar, que a su vez es el encargado de llamar a la Policía", describió.

Los asesores pedagógicos junto al equipo directivo continuaban reunidos. "En todas las escuelas donde han pasado por esta situación se hacen jornadas de reflexión. Quizás primero lo hagan con las familias y después con los estudiantes o al revés", dijo y añadió: "No se suspenden las clases sino que se trabaja sobre la problemática".