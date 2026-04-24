Preocupación por violentos ataques de un grupo de menores a personas en la calle

Se trata de tres menores y una adolescente que mantienen en vilo a los residentes de la ciudad. Efectivos de la Policía de Neuquén ya investigan los hechos.

Los vecinos y vecinas de la ciudad de Centenario manifestaron su preocupación ante una serie de episodios violentos que se registraron en los últimos dias. Los mismos ocurrieron en la vía pública y estan p rotagonizados por una adolescente y tres niñas, menores de edad.

Los hechos habrían sucedido en distintos puntos de la ciudad e incluyen golpizas, amenazas y hasta incluso, robos.

De acuerdo a la información publicada por el sitio local Centenario Digital, vecinos de la localidad relataron que las agresiones ocurrieron principalmente en el Casco Viejo y en la zona comercial del barrio Sarmiento.

El grupo habría atacado a menores de edad y también a parejas que circulan por la vía pública. Uno de los casos denunciados es el robo de celulares a estudiantes que esperan el colectivo sobre la calle Belgrano.

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Las agresiones quedaron registradas en videos

Uno de los tantos hechos que generó un fuerte impacto ocurrió este jueves 23 en la calle Costa Rica, cerca de las 18:58, cuando una adolescente fue golpeada por las tres menores que la increparon mientras otra filmaba la escena.

La situación quedó registrada por las cámaras de seguridad del lugar y muestra el brutal ataque. Gracias a la intervención de otras personas, se evitó que la golpiza fuera mayor.

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Otro de los episodios ocurrió en la calle Honduras, mientras que un tercer caso se registró en la Plaza San Martín, donde dos adolescentes se pelearon brutalmente. Vecinos del sector debieron intervenir para frenar la situación.

Otro testimonio de un joven comentó que, mientras se encontraba con su pareja en la calle Aníbal Verón, fue abordado por un grupo de menores. Según indicó, tras rechazar un acercamiento, comenzaron los insultos y luego una persecución con piedrazos incluidos. Ante la situacion, debieron refugiarse en un comercio y pedir ayuda a la Policía.

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Denucia policial y preocupación vecinal

Las denuncias ya fueron radicadas ante las autoridades. El caso es investigado por efectivos de la Comisaría Quinta de Centenario, quienes aseguraron que por el momento no brindarán declaraciones.

Además, no se descarta la intervención de organismos de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes ante la gravedad de los hechos.

Vecinos de distintos sectores expresaron su malestar por la reiteración de estos episodios y señalaron que las menores involucradas residirían en la zona de peatonales.