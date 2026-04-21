Fuerte choque en Centenario: un auto terminó incrustado en una columna de cemento

El hecho ocurrió en Centenario en la zona de Parcelas. Vecinos y un bombero que pasaba asistieron a la mujer en primera instancia.

Un fuerte choque se registró durante la mañana del lunes en la calle Agapito Fernández, en la zona de Parcelas de Centenario , cuando un auto perdió el control y terminó incrustado contra una columna de cemento. La mujer debió ser hospitalizada por las lesiones producidas en el impacto.

El siniestro tuvo como único vehículo involucrado al Renault Clio Mio que colisionó con la parte frontal y el lateral derecho del rodado por motivos que aún no fueron determinados y continúan bajo investigación. Por su parte, la columna de cemento no sufrió daños de consideración.

Tras ser víctima de múltiples golpes, la conductora recibió asistencia inmediata de vecinos del sector y de un bombero voluntario que pasaba por el lugar en ese momento. En un gran gesto de responsabilidad civil, el hombre la trasladó al hospital para que pudiera recibir atención médica.

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Como consecuencia del choque, el auto quedó con daños materiales de consideración. Según consignó Centenario Digital, no fue necesaria la intervención policial.

Un auto se incrustó en el puente y el conductor fue trasladado al hospital

Un impactante siniestro vial se registró este viernes por la mañana en la Ruta 40, a la altura del río Quilquihue, donde dos autos protagonizaron un fuerte choque lateral que terminó con uno de ellos incrustado contra el muro del puente y un conductor con lesiones graves que tuvo que ser hospitalizado de urgencia.

El jefe de los Bomberos Voluntarios de Junín de los Andes, Luis Salazar, explicó que en un primer momento el alerta indicaba la presencia de un solo vehículo siniestrado. Sin embargo, al arribar al lugar confirmaron que se trataba de una colisión entre dos autos.

“El Gol fue el que resultó más afectado”, señaló. Como consecuencia del impacto, ese auto se desvió de la calzada y terminó chocando violentamente contra la estructura del puente, donde quedó incrustado.

choque ruta 40 puente

Debido a que el hecho ocurrió en una zona cercana a San Martín de los Andes, trabajaron en conjunto dotaciones de los Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes y de Junín de los Andes. En total, cinco bomberos partieron desde esta última localidad para intervenir en el operativo.

Para realizar la extracción del Gol, Bomberos realizó maniobras manuales y mecánicas durante la mañana y así también lograron despejar la calzada para reanudar el tránsito. También participaron efectivos de la División Tránsito de San Martín de los Andes y de la División Tránsito de Junín de los Andes, quienes realizaron tareas de control y ordenamiento del tránsito en la zona.

El Sistema Integrado de Emergencias (SIEN) asistió al conductor de un Volkswagen Gol, quien sufrió lesiones de gravedad y debió ser trasladado al hospital. En tanto, el otro auto de color blanco quedó detenido a unos 50 metros del lugar del impacto. En cada vehículo viajaba un único ocupante.

Las circunstancias que originaron la colisión se encuentran bajo investigación. Mientras tanto, las autoridades reiteraron el pedido de extremar las precauciones al circular por la Ruta 40, especialmente en sectores de puentes y curvas donde la visibilidad puede verse reducida.