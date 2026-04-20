Un violento choque sobre la Ruta 237 generó inquietud y un gran operativo

En el lugar, trabajaron Bomberos, Tránsito y servicios de Emergencias. Cuatro ocupantes de los vehículos involucrados fueron trasladados al hospital.

Los siniestros en las rutas que atraviesan la provincia se reiteran día a día y en el inicio de esta semana hábil, se produjo una violenta colisión en el kilómetro 1502 de la Ruta Nacional 237.

El incidente ocurrió alrededor de las 11 de este lunes y tuvo como protagonistas a un auto Volkswagen Suran y una camioneta marca Honda SRV. Por circunstancias que están bajo investigación, colisionaron en plena ruta y mientras el primero de los vehículos terminó a varios metros de la banquina, la camioneta quedó estacionada sobre la doble línea amarilla que divide los carriles.

De acuerdo a lo informado por los Bomberos Voluntarios de la localidad de Piedra del Águila en su espacio de la red social Facebook, su intervención se llevó a cabo luego de un llamado telefónico, donde los notificaban de un “incidente vehicular”. Hasta el lugar se dirigió el móvil 13 que, además de verificar la existencia de dos vehículos siniestrados, comprobó que un total de cinco personas viajaban en los dos rodados.

De forma inicial, se le brindó asistencia a una menor y, luego, se dispuso el traslado de cuatro personas al hospital. “Para una mejor evaluación”, resaltaron sobre los motivos de su asistencia en el centro de salud de Piedra del Águila.

choque ruta 237 Gentileza Bomberos de Piedra del Águila

Junto con el personal de Salud, la División Tránsito de la Policía neuquina se encargó de realizar un operativo preventivo y colocó conos en la ruta para desviar la circulación de los vehículos.

Intensa tarea sobre la Ruta 237

Las tareas en el lugar se extendieron hasta alrededor de las 13, cuando se restableció la circulación y los vehículos siniestrados, con múltiples daños, fueron retirados por grúas.

choque 237 Gentileza Bomberos Piedra del Águila

Otro siniestro no muy distinto al ocurrido hoy lunes en la Ruta 237 se produjo la semana pasada, sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del río Quilquihue.

El jefe de los Bomberos Voluntarios de Junín de los Andes, Luis Salazar, explicó que en un primer momento el alerta indicaba la presencia de un solo vehículo siniestrado. Sin embargo, al arribar al lugar confirmaron que se trataba de una colisión entre dos autos.

“El Gol fue el que resultó más afectado”, señaló. Como consecuencia del impacto, ocurrido el pasado viernes, el auto se desvió de la calzada y terminó chocando violentamente contra la estructura del puente, donde quedó incrustado.

Debido a que el hecho ocurrió en una zona cercana a San Martín de los Andes, trabajaron en conjunto dotaciones de los Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes y de Junín de los Andes. En total, cinco bomberos partieron desde esta última localidad para intervenir en el operativo.

Un auto incrustado

Para retirar el Gol del lugar donde quedó incrustado, los Bomberos se vieron obligados a realizar maniobras manuales y mecánicas. También participaron efectivos de la División Tránsito de San Martín de los Andes y de Junín de los Andes, quienes realizaron tareas de control y ordenamiento del tránsito en la zona.

El Sistema Integrado de Emergencias (SIEN) asistió al conductor del Gol, quien sufrió lesiones de consideración y tuvo que ser trasladado al hospital.