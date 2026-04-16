Ruta 40: sufrió un fuerte vuelco y el auto quedó destrozado tras intentar esquivar a un zorro

El accidente tuvo lugar el miércoles por la noche, entre las localidades de San Martín de los Andes y Junín de los Andes.

La nocturnidad en las rutas neuquinas sigue representando un gran peligro para los automovilistas. En las últimas horas se registró otro accidente de un conductor que intentó esquivar un animal sobre la calzada y, como consecuencia, protagonizó un violento vuelco en plena Ruta 40 .

Según reportó Realidad Sanmartinense, el accidente tuvo lugar el miércoles por la noche, poco antes de las 22 y a pocos metros del ingreso al Aeropuerto Aviador Carlos Campos (también conocido como Aeropuerto Chapelco ).

El siniestro volvió a poner en foco un problema recurrente en la región: la presencia de animales sueltos sobre la calzada, especialmente en horarios nocturnos, que generan un peligro añadido a las rutas de la provincia.

El único protagonista del accidente fue un hombre que iba al volante de una camioneta marca Hyundai, a quien al transitar por el lugar se le cruzó aparentemente un zorro por delante, lo que lo motivó a dar un volantazo para evitar el impacto con el animal. Esto lo llevó a perder el control del vehículo y luego volcar, quedando finalmente sobre la vegetación a metros de la banquina, y a poca distancia del ingreso al cementerio Parque Rumalhue.

vuelco zorro ruta 40

Milagrosamente y pese a la violencia del vuelco, el conductor solo sufrió algunos golpes producto de los tumbos que dio el auto. Su camioneta sufrió importantes daños materiales, pero afortunadamente eso no le impidió al hombre salir del rodado por sus propios medios y pedir auxilio.

El hombre no requirió ser trasladado y fue entrevistado para conocer más del hecho. Posteriormente, se trabajó para retirar el vehículo y limpiar la calzada de restos de carrocería antes de dar por finalizado el operativo.

Ruta 40: conductor chocó contra un caballo en el norte neuquino pero se fue del lugar

Días atrás, un conductor que no pudo ser identificado protagonizó un fuerte choque contra un caballo sobre la Ruta 40 en el norte de la provincia, pero solo se encontró el cuerpo del equino. Se investiga lo ocurrido.

Según trascendidos desde Chos Malal, el siniestro ocurrió sobre la ruta nacional a la altura del paraje Aunquinco, camino a Buta Ranquil, en horas de la mañana del miércoles pasado. Se desconoce a qué hora ocurrió y en qué circunstancias se dio, porque lo cierto es que los ocupantes del vehículo que protagonizaron el hecho no permanecieron en el lugar ni requirieron asistencia, sino que se retiraron tras el impacto. Esto hace pensar que las personas salieron ilesas.

El animal contra el cual impactaron no tuvo la misma suerte, ya que el cuerpo permanecía en la escena y fue el principal indicio de lo ocurrido. También se reportó la presencia de algunos restos de carrocería del vehículo protagonista.

Aun no se había identificado al dueño del equino para anoticiarlo del suceso.

caballo chos malal choque

Este tipo de hechos son muy frecuentes en zonas rurales, donde más se observa la presencia de animales que circulan por inmediaciones de las rutas y muchas veces las cruzan. Es por eso que siempre se aconseja a los conductores estar atentos ante la cercanía de animales y transitar con precaución y buena iluminación, sobre todo en horarios nocturnos, y a una velocidad que permita frenar y evitar un accidente en caso de cruzarse con alguno.