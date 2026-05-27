Anunciaron la instalación de balanzas en el acceso al Parque Industrial de Esquel. Construyen nuevamente de cero el pavimento entre Facundo y Los Tamariscos.

Ruta 40: más controles a los camiones, junto con el arreglo de los destrozos en el peor tramo.

El gobierno de Chubut anunció la implementación de controles de peso a los vehículos de tránsito pesado, tanto argentinos como extranjeros, que circulan por la Ruta Nacional 40.

El anuncio fue realizado por el gobernador de la provincia, Ignacio Torres, durante una recorrida por la obra de reconstrucción integral de los 42 kilómetros que conectan las localidades de Facundo y Los Tamariscos, la parte más destrozada de la Ruta 40 en la Patagonia argentina.

El tramo presentaba desde hace muchos años graves problemas de transitabilidad por los enormes pozos, desniveles y rajaduras en el pavimento, a tal punto que en los últimos años obligó a habilitar desvíos provisorios de ripio que, a su vez, en ocasiones también se volvieron intransitables o riesgosos por el clima.

Actualmente es reparado por la provincia de Chubut, con una inversión superior a los 18.000 millones de pesos.

El Gobierno de Torres se hizo cargo de la obra a través de un acuerdo con Nación, después de que el arreglo quedó afuera del Presupuesto 2026 de Javier Milei.

Obras en la Ruta 40, en Chubut Obras en la Ruta 40, en Chubut.

El mandatario provincial confirmó que, una vez que estén concluidas las tareas sobre la calzada, se avanzará con la instalación de un Centro Integral de Control de Cargas y Acceso al Parque Industrial de Esquel.

Según indicó, las balanzas de cargas permitirán fiscalizar el tránsito pesado vinculado a la actividad productiva de la región y aplicar sanciones a quienes circulen con exceso de peso, para evitar que la ruta vuelva a deteriorarse de manera prematura.

Las dos obras en Chubut

La reconstrucción de la Ruta Nacional 40 abarca el tramo comprendido entre los kilómetros 1.432 y 1.474. Tras la demolición total del pavimento existente, se construirá una nueva capa asfáltica, incluyendo el acondicionamiento de las banquinas y la colocación de señalización definitiva.

La obra es ejecutada por la empresa Rigel y el plazo estimado para su finalización es de 18 meses.

La supervisión de las tareas corre por cuenta de la provincia de Chubut a través de la Administración de Vialidad Provincial y del Gobierno nacional por intermedio del Distrito Chubut de la Dirección de Vialidad Nacional (DNV).

En tanto, el Centro Integral de Control de Cargas estará unos 300 kilómetros al norte del tramo en obras, en el acceso al Parque Industrial de Esquel.

En el complejo de balanzas operará personal de la DNV, Vialidad Provincial, Gendarmería Nacional, la ARCA y la Municipalidad de Esquel.

El acuerdo Torres-Milei

La obra de la Ruta 40 en el tramo Facundo-Los Tamariscos había sido licitada a fines de 2023 pero en diciembre de ese año, con la suspensión de toda la obra pública, Javier Milei canceló esa licitación.

Posteriormente, quedó afuera de los proyectos de presupuesto nacional y de los convenios de compensación de deudas firmados por Torres y Milei, hasta el último en el que sí se incluyeron estos 42 kilómetros.

De este modo, el costo de la obra es afrontado por Chubut y, a cambio, se descuentan $22.352 millones de deuda de la provincia con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.