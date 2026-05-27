La Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia lo ordenó tras un juicio que duró cuatro años. Cómo se llegó a la elevada suma.

Una concesionaria deberá pagar más de 30.000 dólares por no haber entregado un Fiat Argo.

Tras un proceso judicial de cuatro años, una concesionaria de la provincia de Chubut fue condenada a pagar una millonaria suma por incumplimientos en un plan de ahorro que derivaron en la falta de entrega del automóvil adjudicado.

El fallo dictado dictado por la justicia chubutense y confirmado por la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia determinó que los condenados deberán hacerse cargo de la devolución actualizada de las cuotas abonadas, daño punitivo, daño moral y reintegro de cargos administrativos.

El monto total fijado asciende a más de 47 millones de pesos, es decir, el equivalente a más de 33.000 dólares de acuerdo con la cotización del Banco Nación al cierre de la jornada cambiaria de este martes.

La causa por la cual resultaron condenados la compañía de ahorro FCA y la concesionaria El Tenaz -actualmente cerrada- tuvo origen en hechos ocurridos más de una década atrás, en marzo de 2015.

Fiat Palio El ahorrista había comprado originalmente un Fiat Palio pero pagó la diferencia por el Argo.

En ese momento se suscribió un plan de ahorro previo de 84 cuotas -es decir, siete años, hasta marzo de 2023- para un Fiat Palio.

En octubre de 2020 ya habían sido pagadas 55 cuotas y el contrato fue comprado por la persona que luego inició la demanda. Casi inmediatamente, el automóvil resultó adjudicado por sorteo.

La entrega que nunca ocurrió

El 27 de octubre de 2020, el nuevo titular realizó el pedido de entrega y solicitó un cambio de modelo, por un Fiat Argo HGT. Para eso, pagó al contado $188.742,12 por la diferencia de precio y el derecho de adjudicación.

El contrato indicaba que el auto tenía que ser entregado, como máximo, en abril de 2021, pero esto nunca ocurrió.

A lo largo del juicio, la compañía de ahorro alegó “fuerza mayor” que le impidió realizar la entrega, por las restricciones a las importaciones que impuso el Gobierno de Alberto Fenández.

No obstante, informes remitidos por la Inspección General de Justicia (IGJ) revelaron que la empresa conocía con anticipación las dificultades de abastecimiento y que no les informó a los suscriptores sobre esos riesgos.

En la sentencia de primera instancia se indica que la concesionaria recién avisó de las posibles demoras cuando el auto ya había sido adjudicado, de modo tal que el cliente quedó “cautivo”.

Mediación y juicio

Sin más respuestas, el comprador rescindió el contrato en septiembre de 2021 y denunció el hecho en Defensa del Consumidor. Tras el fracaso de la mediación, inició la demanda judicial en febrero de 2022.

El Juzgado en lo Civil y Comercial N°1 dictó la primera condena en favor del comprador en abril de 2024. En diciembre de ese año, la Cámara de Apelaciones la confirmó y endureció las sanciones.

La Cámara consideró que la conducta de las demandadas fue “desaprensiva” y “abusiva”, y remarcó el desinterés demostrado frente a los derechos del consumidor.

Cómo se llegó a la suma definitiva

El proceso, sin embargo, no concluyó allí. Aun con sentencia firme, la compañía intentó liquidar la deuda utilizando un valor de cuota desactualizado, de $120.177,07, pese a que la Cámara había fijado otra suma.

La resolución de diciembre de 2024 indicó un valor actualizado de $334.264,37 y este fue reconocido por la propia empresa mediante carta documento.

Por último, en octubre de 2025, la jueza en lo Civil y Comercial de Chubut Natalia Venter aprobó la liquidación definitiva por más de $41,8 millones únicamente en concepto de devolución de cuotas.

Pasaron todavía otros seis meses hasta que, en abril último, la Cámara ratificó el fallo de Venter, cuestionó la “litigiosidad innecesaria” promovida por la automotriz al informar valores contradictorios para demorar el pago y ordenó el cálculo total por un importe superior a los $47 millones.