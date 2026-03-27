Se multiplican los monopatines eléctricos en Comodoro Rivadavia y quieren regular su uso

La ONG Estrellas Amarillas, de familiares de víctimas de accidentes, impulsa la iniciativa en el Concejo Deliberante . Qué proponen.

Como en la mayoría de los centros urbanos del país, el fenómeno de los monopatines eléctricos se hace notar en Comodoro Rivadavia.

Los monopatines eléctricos se multiplican en las calles de Comodoro Rivadavia , pero todavía circulan sin ningún marco legal que regule su uso. Esa situación motivó a la Fundación Estrellas Amarillas a dar un paso concreto: presentar ante el Concejo Deliberante una iniciativa para que el municipio empiece a trabajar en una ordenanza específica que regule la circulación de este medio sustentable de movilidad que crece no zoclo en la ciudad petrolera de Chubut, sino en la mayoría de las grandes urbes del país.

Pablo Contreras , referente local de la organización que reúne a familiares de víctimas de los accidentes de tránsito y se caracteriza por poner estrellas amarillas en los lugares donde ocurren las tragedias viales, explicó que la nota fue entregada este viernes en el cuerpo legislativo.

Según indicó, la temática ya había tenido algún tratamiento previo en en el ámbito del Concejo, pero sin avances concretos. "El año pasado el concejal Montenegro estuvo con el tema, pero lo tienen ahí cajoneado", señaló a Diario Crónica, y aclaró que la presentación de la Fundación busca reactivar ese proceso.

Qué proponen para los monopatines

El proyecto apunta a establecer condiciones de uso para los denominados Vehículos de Movilidad Personal (VMP). En materia de seguridad, se propone exigir el uso de casco y elementos reflectantes, además de contar con luces delanteras y traseras, frenos en ambas ruedas y bocina o timbre.

En cuanto a la edad mínima para poder moverse en monopatín por la ciudad, la iniciativa establece que solo podrían conducirlos personas mayores de 16 años.

Además, propone una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora y prohíbe llevar acompañantes. Este punto es crucial: si bien por algunas regulaciones, en ocasiones ese tope ya viene limitado de fábrica a ese valor -que es considerado seguro-, desde el punto de vista de la tecnología los monopatines pueden ser mucho más veloces.

Según se explica en sitios especializados y de seguridad vial, estos monopatines son mayormente diseñados para moverse en el entorno urbano, con motores eléctricos, baterías de litio, frenos eficientes y diseños plegables. Pero existen también modelos deportivos de alto rendimiento que pueden llegar a superar los 60 kilómetros por hora.

Sin regulaciones al respecto, todo queda en manos de la decisión -y la responsabilidad- de quienes compran uno y lo usan.

Pablo Contreras - titular de la Fundación Estrellas Amarillas en Comodoro Rivadavia Pablo Contreras, de la Fundación Estrellas Amarillas de Comodoro Rivadavia.

En relación a los espacios habilitados para moverse con estos vehículos que empiezan a reemplazar -en algunos casos- a las bicicletas, se contempla la circulación en calles, avenidas, ciclovías y bicisendas. Pero quedarían excluidas las veredas, rutas, autopistas y semiautopistas.

Contreras mencionó como uno de los detonantes de la iniciativa una situación particular que la Fundación considera de alto riesgo: cada vez hay más monpoatines, y en lugares peligrosos. "Estamos viendo que están circulando inclusive en la Ruta 3, por eso queremos que se regule", afirmó.

También destacó que en algunos distritos del país ya se exige el patentamiento de estos rodados, una medida que la propuesta local no descarta incorporar en un futuro.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ABC DIARIO (@abcdiarioar)

En rigor, la ONG no es el único ámbito donde la presencia de monopatines eléctricos en la ciudad llamó la atención. Recientemente, distintos medios locales dieron cuenta de videos que circulaban en las redes con algunas personas moviéndose temerariamente en monopatín por Comodoro, a alta velocidad en sitios poco apropiados como la ruta 3.

Por los derechos de los familiares de víctimas

En paralelo a la iniciativa sobre monopatines, la Fundación Estrellas Amarillas anunció que presentará un escrito ante el Ministerio Público Fiscal para exigir el cumplimiento de los derechos de los familiares de víctimas de siniestros viales.

Según explicó Contreras, el documento plantea una serie de reclamos vinculados al acceso a la información y a la participación activa en las investigaciones judiciales.

"Estos puntos van desde el respeto a los familiares, hasta que puedan participar activamente en las pruebas, el derecho a la información y a ser parte de la investigación", detalló.

La presentación surge a partir de situaciones recientes en las que, según denunció el referente de la organización, se habrían vulnerado esos derechos. "Si tenés un accidente vial y perdés a tres miembros de tu familia, es una falta de respeto que te digan que no tenés derecho a la información", concluyó.