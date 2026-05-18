Es el segundo de Latinoamérica dedicado a la especialidad. Fundado por la Asociación Austral de Anestesiología, abrió este lunes en Comodoro Rivadavia.

El asombroso Museo de la anestesia: un quirófano intacto de 1925 y el "teléfono que dormía niños".

Desde este lunes, la Argentina tiene un nuevo museo dedicado a la anestesia , con objetos antiguos, algunos de los cuales sorprenden por sus características de época y otros, por el ingenio de médicos que tenían que resolver con mucha menos tecnología que la actual.

El Museo Austral de Anestesiología, fundado en diciembre de 2025 en Comodoro Rivadavia , Chubut , y que ahora abre sus puertas, es el resultado del trabajo de la Asociación Austral de Anestesia, una organización surgida en 1981 por el impulso de profesionales de la actividad en Chubut , Santa Cruz y Tierra del Fuego.

“El material inicial del museo era un armario que teníamos en la planta baja, en el hall de la Asociación, en donde yo había dejado un montón de aparatos e instrumentos de anestesia que habían quedado de rezago”, le contó Roberto Sabino, histórico anestesiólogo de Comodoro Rivadavia, al medio local Adnsur.

A los 81 años, Sabino admite que está cumpliendo un sueño con la apertura del museo, el primero en tierras patagónicas dedicado a la anestesia, y el segundo en la Argentina y toda Latinoamérica.

Museo de la Anestesiología de Comodoro Rivadavia Museo de la Anestesiología de Comodoro Rivadavia.

Uno de los elementos que llaman la atención dentro del auténtico viaje en el tiempo que propone el museo por la historia de la anestesiología y la medicina, es la “variante telefónica”, un aparato surgido del ingenio del propio Sabino para tratar con niños.

El aparato, que fue utilizado en el Hospital Regional Víctor Sanguinetti de Comodoro Rivadavia, está basado en un simple teléfono de línea de aquellos tiempos, pero que reproducía música infantil y al mismo tiempo, administraba gases que dormían a los pequeños pacientes.

El “teléfono anestesista”, contó Sabino, llegó a ser premiado en un congreso dedicado a la actividad.

El quirófano centenario del Hospital de Astra

Detrás del armado del Museo está Pilar Dalmazzo, una museóloga comodorense por adopción.

Dalmazzo tiene 38 años, es bonaerense pero hace 23 que vive en Comodoro Rivadavia, y en abril de 2024 se sumó a la Asociación Austral para darle forma al espacio de exhibición.

Al poco tiempo de comenzar su trabajo, se encontró con lo que actualmente es la joya del museo: un quirófano del antiguo Hospital de Astra, en condiciones precarias por el paso del tiempo pero con el mismo aspecto y elementos que tenía un siglo atrás, cuando lo inauguraron.

El Hospital de Astra fue un antiguo centro de salud creado por la compañía petrolera homónima a principios del siglo XX, en el barrio que sigue teniendo el mismo nombre y es conocido como Kilómetro 20.

Allí, Pilar y Sabino encontraron el quirófano histórico, inaugurado en 1925. “Cuando lo vimos dijimos: ‘Este lugar tenemos que salvarlo’”, explicó el médico.

“Se estaba viniendo abajo y solicitamos a la Sociedad Cooperativa Popular Limitada la posibilidad de trasladar el contenido de ese quirófano a la Asociación”, agregó.

Quirófano y herramientas antiguas en el Museo de la Anestesiología de Comdoro Rivadavia Quirófano y herramientas antiguas en el Museo de la Anestesiología de Comdoro Rivadavia.

La museóloga lo describió como “una cápsula en el tiempo”, y recordó lo complejo que resultó tomar cada pieza, trasladarla y reconstruir el quirófano en otro lugar.

Cómo y cuándo visitar el museo

“Respetamos la ubicación de las piezas en todos los espacios, en el lugarcito que le pudimos dar acá en el museo. Trasladamos azulejos, lámparas, la camilla, los zócalos, sanitarios y piletas. La idea era reconstruirlo del modo más fiel posible. Utilizamos el mismo color de la pared y la ubicación de las piezas. Y, por supuesto, eso conllevó una investigación sobre cada pieza y sobre la historia del hospital, un trabajo que continuamente seguimos realizando”, detalló Dalmazzo.

El museo tiene en total más de 600 piezas conseguidas en Rawson, Buenos Aires, Diadema, Esquel y Río Negro, entre otros lugares.

Tras la inauguración de este lunes, aprovechando que se celebra el Día Internacional de los Museos, a partir del martes 19 de mayo estará abierto de 12 a 16, con horarios especiales para visitas guiadas.

Está ubicado en Portugal al 600, en el edificio donde funciona la sede de la Asociación Austral de Anestesia, Analgesia y Reanimación.