Tiene 38 años, es adoptada y busca a su madre biológica en Comodoro Rivadavia por una terrible sospecha

Un matrimonio ya fallecido la crió en Buenos Aires. No le ocultó su condición, pero le dio poca información. Una confesión y un posteo le generaron más dudas.

Bárbara solo sabía que la habían entregado en brazos en una esquina céntrica de Comodoro Rivadavia, en Chubut (imagen ilustrativa)

Cuando tenía apenas unos días de vida, Bárbara Soledad Fandiño fue entregada en brazos a su madre adoptiva en una esquina del centro de Comodoro Rivadavia . La recibió un matrimonio que la criaría como propia. Lo que nadie le contó cuando fue más grande, ni nunca, es la historia exacta de lo que ocurrió antes de ese momento. Quizá porque no la sabían. O a lo mejor porque prefirieron ocultársela.

Hoy tiene 38 años y sigue sin saberlo. Esa duda persiste como si no llevara casi dos décadas intentando averiguar su origen. Pero además, en las últimas semanas aparecieron indicios que le hacen pensar en una posibilidad estremecedora: que la mujer que la gestó nunca supo que ella estaba viva. Por eso la busca.

Bárbara nació, según sus documentos, el 24 de febrero de 1988 en el Sanatorio Rivadavia , un centro de salud de Comodoro que ya no existe. Pero su madre adoptiva le confesó antes de morir que el parto en realidad había ocurrido una semana antes, el 17 de febrero .

Ese desfasaje no es un detalle menor: familiares que estuvieron presentes en el momento de la entrega recuerdan que la beba ya no tenía el cordón umbilical, lo que confirmaría que había transcurrido al menos una semana desde que nació.

En su partida de nacimiento figura como hija legítima de sus padres adoptivos. "Eso no me aporta información", señaló en diálogo con Seta TV, al describir uno de los obstáculos más concretos que enfrenta en su búsqueda.

Sus padres adoptivos —Nidia Billoti y Oscar Fandiño, ambos ya fallecidos— se mudaron a Buenos Aires poco después de recibirla. Vendieron su casa y el supermercado que tenían en la ciudad petrolera de Chubut para instalarse en otra ciudad.

Según contó Bárbara, siempre le hablaron con naturalidad sobre su adopción: desde chica supo que había nacido de una madre joven que no estaba en condiciones de criarla. Fue contenida, acompañada psicológicamente, pero sin acceso a más detalles.

Barbara busca sus orígenes en Chubut - captura Zeta TV

La primera vez que intentó buscar sus orígenes tenía alrededor de 20 años. Con los pocos datos que había logrado reunir a partir de relatos familiares, viajó a Comodoro. Sabía que había sido entregada en una casa del centro y trasladada en brazos hasta la esquina donde la esperaba su familia adoptiva. Pero reconstruir ese viaje, siguiendo el recorrido, no produjo resultados.

La búsqueda quedó suspendida por años. Cuando la retomó, fue por una razón dolorosa: su hija fue diagnosticada con leucemia, y la urgencia médica volvió a colocar la reconstrucción de su identidad en segundo plano.

Pedido de información y más sombras

En los últimos meses, Bárbara se sumó a grupos de personas que también buscan reconstruir su historia y comparten un punto en común: nacimientos registrados en el mismo sanatorio y la mención reiterada de ciertos profesionales de la salud. Los testimonios que circulan en esos espacios le plantearon una posibilidad que antes no había considerado.

"Siempre creí que era una madre que no podía tenerme y decidió darme en adopción. Pero ahora aparece la duda de si ella sabe que estoy viva", reflexionó.

La hipótesis que se abre es perturbadora: que algunas madres que dieron a luz en ese sanatorio fueron informadas de la muerte de sus hijos cuando en realidad habían sido entregados a otras familias.

Recientemente publicó un mensaje en el grupo de Facebook Completando mi historia, que se viralizó rápidamente.

Barbara busca sus orígenes en Chubut - Comodoro Rivadavia Bárbara Fandiño busca sus orígenes y su posteo en las redes tuvo fuerte repercusión en Comodoro Rivadavia.

"Mi nombre es Bárbara, nací según mi documento el 24/02/1988 en Comodoro Rivadavia, Chubut. Pero según mis familiares fue el 17/02/1988, aparentemente en el sanatorio Rivadavia, que ya no existe. Pero entregada unos días después en una casita cerca de ahí, en un pasaje”, presentó su historia.

Y agregó: ”Aparentemente mi madre era joven y la obligaron a darme. Mi madre y padre adoptivos eran Nidia Billoti y Oscar Fandiño. Muchas gracias a quien pueda ayudarme."

Datos sueltos y la esperanza intacta

A las dudas sobre la fecha de nacimiento se suman versiones no confirmadas: una posible madre biológica oriunda de la localidad de Sarmiento y el nombre de una mujer vinculada al ambiente artístico de Comodoro que habría actuado como intermediaria en la entrega.

La difusión de su historia generó numerosos mensajes de apoyo. Incluso llegó a comunicarse con alguien que creía tener información coincidente, aunque ese contacto no prosperó.

Bárbara publicó fotos de su infancia y señala el parecido físico entre ella y su hija como una posible pista visual para quien pueda reconocerla.

"Es difícil vivir con tantas incógnitas. Pero tengo esperanza de que en algún momento pueda saber qué pasó y completar mi historia", concluyó.