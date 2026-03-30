Explosión y drama en Comodoro Rivadavia: está muy grave el nene de 3 años se quemó en su casa

Tiene afectado el 50% del cuerpo y las vías respiratorias. La Policía de Chubut investiga la versión del accidente que dio la madre.

“Muy pero muy grave”: así describieron los médicos del hospital de Comodoro Rivadavia , provincia de Chubut , la situación de salud del nene de tres años que sufrió quemaduras en un incendio presuntamente provocado por la explosión de una estufa.

El niño fue internado en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital Regional Víctor Sanguinetti con quemaduras en el 50% de su cuerpo , luego del incidente ocurrido en una vivienda del barrio de Kilómetro 18, que continúa bajo investigación.

“Está en terapia intensiva, v entilado, en estado crítico ”, reconoció Luis Cisneros, jefe del departamento de pediatría del hospital, detalló la gravedad del cuadro y enfatizó que lo más complicado tiene que ver con la afectación de las vías aéreas, producto de la inhalación de humo o gases calientes.

"Es inderivable"

“Las quemaduras son bastante importantes, sobre todo en lo que tiene que ver con su aparato respiratorio, que es lo que incrementa la gravedad del cuadro”, agregó el médico en el streaming local Seta TV.

Cisneros explicó que la prioridad en este momento es tratar de estabilizar al niño.

Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. El nene fue llvado por su mammá a la guardia del hospital de Comodoro Rivadavia.

“De a poco se pueden ir consiguiendo algunas cosas, pero la verdad que es un paciente en estado crítico y muy, pero muy grave”, insistió y, aclaró en ese sentido que las condiciones actuales que presenta lo hacen “inderivable” a otro centro de salud. De todos modos, dijo, el hospital Sanguinetti cuenta con los medios para estabilizarlo.

“Una vez estabilizado se verá, con las quemaduras que uno puede ver, las que están en la piel si el tratamiento puede hacerse acá o necesita derivación”, aclaró.

Comodoro Rivadavia: investigación y dudas

El dramático hecho ocurrió entre la noche del viernes y la madrugada del sábado en la zona de Standard Norte, en el barrio de Kilómetro 18.

El episodio fue relatado por la madre del pequeño, quien tras llevarlo a la guardia del hospital aproximadamente a las 2.10 del sábado, contó que explotó una estufa junto al chico, generándole las terribles quemaduras.

No obstante, se supo que el Ministerio Público Fiscal de Chubut no maneja esa única hipótesis. El jefe de terapia intensiva pediátrica del Hospital, Mauro Nieto, indicó que la mamá habría presentado contradicciones durante su relato sobre la forma en que se produjo el accidente.

Debido a esas presuntas inconsistencias y a la gravedad del caso, desde el Hospital Regional se dio inmediata intervención a las autoridades. Personal policial y representantes de la Fiscalía trabajan desde entonces en la investigación para intentar determinar si existen responsabilidades penales.

Según lo que indicaron fuentes de la Policía de Chubut, la madre declaró que se encontraba en su domicilio, ubicado sobre la calle Mujica Láinez, del barrio Standard Norte, descansando en su habitación, cuando advirtió que salía humo de la habitación donde dormía su hijo y al ir a ver qué había pasado se encontró con que el calefactor había explotado afectando gravemente al nene. El incidente no le provocó lesiones a ella ya que se encontraba en otra habitación de la casa en el momento en que ocurrió.