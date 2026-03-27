El crimen de "Carita de bebé": 12 años de cárcel para el hombre que mató al famoso ladrón de Chubut

Fue condenado tras un proceso que duró 19 meses. La jueza de Comodoro Rivadavia dispuso que permanezca preso aún si apela el fallo.

Carita de Bebé, el famoso ladrón de Chubut, fue baleado el 4 de agosto de 2024 en plena calle de Comodoro Rivadavia.

Después de un proceso judicial que se extendió casi dos años, la Justicia de Chubut dispuso una pena de 12 años de prisión para Enrique Andrés Silva por el homicidio de Néstor Emiliano Figueroa, alias “Carita de Bebé” un famoso delincuente de Comodoro Rivadavia, a quien el condenado asesinó en agosto de 2024.

La jueza penal Daniela Acurri resolvió la sentencia después de que Silva, de 26 años, fue hallado responsable del delito de homicidio agravado. Un jurado popular lo había declarado culpable por unanimidad el pasado 27 de febrero.

Acurri tuvo en cuenta como agravantes el riesgo generado en la vía pública y los antecedentes penales del imputado. Asimismo, dispuso que el condenado continúe en prisión preventiva hasta que el fallo quede firme.

La resolución de la magistrada se estableció en un punto intermedio entre lo pretendido por la Fiscalía y el pedido de la defensa de Silva.

Enrique Andrés Silva, condenado por el crimen de Carita de Bebé en Comodoro Rivadavia, Chubut Enrique Andrés Silva, condenado por el crimen de Carita de Bebé en Comodoro Rivadavia, Chubut.

Tras el veredicto del jurado, la fiscal general Verona Dagotto había solicitado una pena de 15 años de prisión para el imputado, mientras que los abogados defensores del reo, Alejando Fuentes y Maximiliano Sepúlveda, pidieron que se aplicara el mínimo legal previsto, de 10 años y 8 meses de cárcel.

El silencio de la víctima

El 4 de agosto de 2024, cerca de las cuatro de la tarde, vecinos de la calle Luis Pasteur al 2000 llamaron a la policía al escuchar disparos. Cuando llegaron al lugar, los efectivos encontraron a Figueroa herido en el abdomen. Estaba consciente pero, fiel a los códigos del mundo del hampa, se negó a dar información sobre quién lo había atacado.

“Carita de Bebé” fue trasladado de urgencia al Hospital Regional Víctor Sanguinetti, de Comodoro Rivadavia, donde murió 48 horas después a causa de las heridas recibidas.

Inmediatamente después del violento episodio, la Policía realilzó varios allanamientos para intentar dar con el paradero de Silva sin éxito.

Pero pocos días más tarde, acorralado por las filmaciones en las que se lo veía atacando a Figueroa, y con la confirmación de que su víctima había muerto, agravando su situación judicial, el homicida se entregó en la Fiscalía.

Un largo prontuario en Chubut

Como Silva, “Carita de Bebé” tenía 26 años y era un delincuente conocido y padecido en varios sectores de la zona sur de la ciudad de Comodoro Rivadavia, especialmente en el barrio 30 de Octubre.

Contaba con antecedentes penales y múltiples detenciones previas, entre ellas causas por tenencia de arma de fuego, amenazas y lesiones, iniciadas entre 2020 y 2021.

Aún con ese complicado prontuario, cuando fue asesinado se encontraba muy activo en su actividad delictiva.

En la semana anterior a su muerte había sido detenido en dos oportunidades: el 29 de julio por entrar a robar a una casa, luego de ser sorprendido por los dueños y vecinos, y el 31 de julio cuando otra persona lo sorprendió intentando robar elementos de un Peugeot 207 blanco estacionado frente a un restaurante y lo entregó a la policía.

En ambos casos se le sumaron nuevas causas a su prontuario pero quedó en libertad.