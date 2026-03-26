Comodoro Rivadavia: quedó en la calle por violento y se trepó a un puente para reclamar un techo

El hombre, de 39 años, se encaramó sobre la estructura metálica de la ruta 3 . Tardaron más de tres horas en convencerlo de bajar.

El hombre estuvo más de tres horas en peligro en Comodoro Rivadavia, y hasta su ex pareja se acercó al lugar para convencerlo de que bajara.

Un hombre de 39 años generó un tenso operativo de emergencia este jueves en Comodoro Rivadavia al treparse a lo alto de un puente en el barrio Próspero Palazzo , en la intersección de las rutas 3 y 39 , donde permaneció durante más de tres horas reclamando acceso a una vivienda.

El hecho comenzó alrededor de las 11.30 , aunque testigos aseguraron que el vecino ya deambulaba por la zona al menos media hora antes.

Desde lo alto de la estructura metálica, el hombre comenzó a visibilizar su situación y a exigir respuestas ante la mirada de los transeúntes y los equipos de emergencia que se fueron congregando en el lugar.

La verdadera razón del reclamo

En los primeros momentos -según informó ADNSUR-, quienes estaban cerca del lugar creyeron que el hombre pedía trabajo y comida, versión que se propagó rápidamente en redes sociales, donde vecinos solicitaban la presencia de familiares o allegados para poder ayudarlo y, sobre todo, que saliera de esa situación de peligro en la que se había puesto.

Pero con el correr de las horas y mientras el operativo de emergencia tomaba envergadura, se supo cuál era el fondo real del episodio: el reclamo era por un lugar donde vivir. Y la causa que lo había dejado en la calle no eran problemas laborales, sino una medida en su contra por violencia de género.

Comodoro Rivadavia quedó en la calle por violencia de género y se trepó a un puente para reclamar un techo

El protagonista, oriundo de Kilómetro 14, había sido denunciado y en el marco de una causa judicial tiene una prohibición de acercamiento que arrancó como medida por 15 días y luego fue extendida por tres meses, lo que lo dejó directamente en situación de calle. Sin vivienda, sin ingresos y con dificultades para alimentarse, su situación llegó a un punto límite.

Ante los negociadores que lograron establecer contacto con él, el hombre fue claro en sus condiciones: quería que se le retirara la denuncia vinculada a su desalojo y que se le garantizara un "techo" donde vivir. En un momento llegó a plantear nuevas exigencias para acceder a descender, aunque finalmente terminó cediendo.

Consumo de alcohol y un fallido intento de recuperación

La situación del vecino incluye además un historial de problemas con el alcohol, algo que suele repetirse entre muchos de quienes ejercen violencia de género y terminan denunciados ante la justicia.

Según trascendió, había iniciado un proceso de recuperación a través de una iglesia, pero al perder su vivienda abandonó ese espacio y su cuadro empeoró.

Durante el operativo, su pareja se acercó al lugar con la intención de calmarlo. No pudo, sin embargo, llegar hasta donde él se encontraba, lo que añadió una carga emocional adicional a una escena que ya de por sí mantenía en vilo al barrio.

Amplio operativo y caos de tránsito en Comodoro Rivadavia

El dispositivo de emergencia fue amplio. Policías, bomberos, personal de tránsito, Defensa Civil y una ambulancia se hicieron presentes en el lugar. La circulación en el sector debió ser parcialmente interrumpida y se implementaron desvíos para evitar incidentes mayores.

Como si fuera poco, en medio del operativo se registró un episodio adicional en el barrio: un camión derribó un tendido eléctrico, lo que complicó todavía más la circulación y el trabajo del personal desplegado.

Pasadas las tres de la tarde, y tras una larga negociación, finalmente el hombre accedió a bajar. Un grupo de al menos cuatro personas se acercó y lo ayudó a descender del techo de la estructura. Bomberos y policías estaban preparados para intervenir en caso de que fuera necesario.

Una vez en tierra, fue trasladado en ambulancia al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, donde recibió atención médica. Poco después, el tránsito en el sector se normalizó.