Por los puentes saturados y embudos en las horas pico, buscan soluciones al tránsito en el acceso por ruta 7

El crecimiento acelerado de Terrazas de Neuquén y los barrios aledaños desafía la movilidad urbana. Piden soluciones a corto plazo mientras avanza el nuevo acceso norte.

A partir del desarrollo acelerado de los barrios ubicados en la zona norte de Neuquén capital, el tránsito hacia el centro en las horas pico se volvió más difícil. En ese contexto, la concejal Valeria Todero pidió información a la Municipalidad para que se comience a trabajar en planes de flujo vehicular. El objetivo es descomprimir los puentes que atraviesan la ruta 7 y reducir el número de accidentes en la zona.

A través de un proyecto de comunicación, la edil pidió al Ejecutivo municipal información sobre planes de mejora, estudios de flujo vehicular y datos actualizados de accidentología en la zona de interconexión de los barrios Alta Barda, Salud Pública, Copol y 14 de Octubre.

Según explicó, “la congestión vehicular y los siniestros que se registran en este sector son una preocupación permanente" que se nota, sobre todo, en las horas pico que coinciden con la actividad escolar.

Para Todero, la saturación de los puentes se da en gran parte por el crecimiento que los barrios de la zona norte tuvieron en los últimos años, sobre todo Terrazas del Neuquén, que hoy tiene más edificaciones.

Terrazas del Neuquén es una de las zonas de la ciudad con más tomas vip. Terrazas del Neuquén es una de las zonas de la ciudad con más tomas VIP.

"A eso se suma la conexión con Avenida Soldi que conecta el oeste a través de Los Paraísos para poder ingresar desde el oeste al norte", dijo en una entrevista con LM Neuquén. Y agregó: "Eso generó un tráfico muy grande sumado a lo que ya había, en las horas pico se pone compleja la situación y se generan muchos accidentes prácticamente a diario".

Desde su banca, busca conocer cuáles son los proyectos previstos por el Ejecutivo para proyectar soluciones sostenibles que respondan tanto a la demanda actual como a la futura, sobre todo al tener en cuenta que hay una proyección de mayor crecimiento urbano en el sector.

Todero aseguró que la zona cuenta con muchos establecimientos educativos, así como una zona periurbana muy concurrida por personas que circulana a pie, ya que cuenta con una sucursal bancaria, comercios y hasta un supermercado. Así, también se generan fricciones entre los automovilistas y los peatones.

SFP Totems ingreso a la ciudad velocidad ruta 7 alfonsin puente alta barda autos transito (7).JPG Hay tótems en la Ruta 7 para el control vesicular, pero las cámaras no registran multas. ¿Hasta cuándo? Sebastian Fariña Petersen

"Vemos que muchas personas están acostumbradas a salir con poco tiempo, y cuando se encuentran con este caos vehicular también se notan situaciones de agresividad en el tránsito, que derivan en accidentes", se lamentó.

Respuestas a costo plazo

Ante el anuncio de la Municipalidad de hacer un nuevo acceso aéreo en la zona norte, que derivará al centro por las calles Jujuy y Diagonal 9 de Julio, aseguró que se trata de un proyecto previsto para una zona donde está se construirán torres en altura, por lo que podría llegar acompañado de más carga vehicular.

"Son bienvenidas las obras que ayuden a la planificación vehicular, la situación del tránsito es un tema difícil en todas las ciudades", dijo y aclaró: "Toda obra que tenga que ver que amplíe los accesos va a generar un beneficio, yo acompañé el proyecto de esa obra, la realización de la continuación de la calle Jujuy, se hace en consonancia con la construcción de tres torres que se van a levantar en esa zona y que podrían congestionar más".

Acceso Norte.jpg

Aunque consideró que las obras pensadas para ampliar la capacidad de circulación en la capital son positivas, aclaró que también es necesario pensar soluciones en el corto plazo. Por eso, la información que solicitó apunta a pensar en la instalación de semáforos, señalización o incluso la presencia de agentes de tránsito para ordenar el flujo vehicular hasta que se habiliten las obras.

Todero insistió en que quieren saber las proyecciones del Municipio para poder planificar soluciones a futuro, ya que en los puentes se vive hoy un efecto embudo que incluso ha dejado vehículos "colgados" de una baranda de contención entre la senda peatonal y la ruta.

alta barda puente accidente

Sensibilización vial para acompañar las obras

Por su parte, desde la Defensoría del Pueblo de Neuquén también pidieron profundizar las campañas de concientización en seguridad vial para acompañar las obras de infraestructura que impulsa el gobierno local frente a una situación de tránsito cada vez más compleja.

"Vemos una crisis de movilidad urbana en la zona de la Confluencia porque estamos experimentando un crecimiento económico y demográfico muy fuerte. Es un problema de arrastre y los gobiernos locales están tomando decisiones, como la Avenida Mosconi o el acceso Norte que buscan dar respuesta a la crisis de infraestructura", dijo el Defensor del Pueblo adjunto, Emanuel Guagliardo.

Aclaró que, además de las obras, hace falta trabajar para generar mejores hábitos de seguridad vial y fomentar otros medios de locomoción. "Neuquén ciudad es la que más crecimiento económico experimenta, y por eso vemos mucha gente entrando y saliendo en los horarios pico. Moverse en auto por la ciudad está complicado. Se está empezando a ver movilidad alternativa y hay que fortalecerlo, darle un espacio seguro para que se mueva en bici o monopatín", afirmó en una entrevista televisiva.

Agregó que, junto a Defensoría del Pueblo de Centenario, profesionales de CONICET, UFLO y miembros Observatorio Vial, se desarrollará una Mesa Permanente de la Movilidad Sustentable. La próxima reunión está prevista para el 8 de abril, en el Parque Central.