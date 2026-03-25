Avanza la Avenida Mosconi en los puentes: cuándo cortan el tránsito hacia Cipolletti y dónde desviarse

La Municipalidad de Neuquén ya comenzó la intervención en otro tramo de la avenida. Cuándo se interrumpe la circulación en los puentes carreteros.

Aunque los trabajos preliminares ya comenzaron, la Municipalidad de Neuquén fijó el 28 de marzo para el inicio del primer corte de tránsito en la obra de la Avenida Mosconi y los puentes carreteros. A partir de este fin de semana, los autos que circulen desde la capital provincial hacia Cipolletti, deberán tomar un desvío.

La subsecretaria de Infraestructura de la Municipalidad de Neuquén, Mariel Bruno , aclaró que, por ahora, el corte será sólo en el sentido de salida desde Neuquén hacia la provincia vecina, y esperan que en 90 días haya un corte en el sentido contrario.

En este sector de la Avenida Mosconi, conocido como etapa 6, y que une la arteria con los puentes carreteros, el trabajo será similar al que ya se observa en el tramo central de la calle. Así, el objetivo es trabajar las 24 horas con intervenciones escalonadas, para nunca interrumpir totalmente el tránsito.

Según explicaron desde el Ejecutivo local, la primera intervención que van a realizar es sobre la colectora que va desde Neuquén hasta Cipolletti, con trabajos que cortarán el tránsito vehicular por un plazo de 60 días.

SFP Calles de barrio confluencia por nota de mosconi obra (8) Sebastián Fariña Petersen

De este modo, los conductores que quieran salir de la capital hasta la ciudad rionegrina deberán tomar un desvío a partir de este sábado y durante dos meses. Luego, pasará un mes sin interrupciones, y se espera que el siguiente corte de tránsito sea dentro de tres meses, si es que se cumplen los plazos proyectados.

Los desvíos en los puentes carreteros

Los automovilistas que transiten por la Avenida Mosconi en sentido Oeste - Este deberán tomar un desvío antes de ingresar al puente carretero que va de Neuquén hacia Cipolletti, la estructura también conocida como "puente viejo".

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Antes de llegar a la estación de servicio, a la altura del supermercado mayorista, deberán doblar hacia la derecha por calle Aguado, para tomar luego la calle Lázaro Martín (que es la continuación de Obrero Argentino).

Otras calles que permitirán transitar por fuera de la Avenida Mosconi en esa zona son Río Uruguay y Lules.

mapa desvíos avenida mosconi puente

"Vamos a tener esa obra por 60 días y queda impedida la circulación. Todos los vehículos van a poder seguir accediendo al puente como lo hacen hoy. Van a desviar en calle Aguado, van a tomar Lázaro Martín y van llegar al puente", recordó Bruno. Y agregó que una vez ese sector esté terminado se volverá a habilitar el tránsito en colectora para trabajar sobre el puente sin impedir la circulación.

La funcionaria agregó que en esa zona se está trabajando ahora con obras de asfalto, que concluyen este domingo, para empezar a usarse el sábado 28 en los desvíos.

"Son parte del plan de 3000 cuadras de asfalto, que incluye el pavimento de las calles Lules, Lázaro Martín y Río Uruguay", dijo sobre un sector que contará con mayor carga vehicular a partir del corte de tránsito sobre la colectora.

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Bruno recordó que el puente carretero más nuevo y la mano de la Avenida Mosconi que tiene dirección desde la ciudad rionegrina hacia Neuquén seguirá habilitado sin cambios.

Explicó que está previsto que la interrupción del tránsito se produzca dentro de unos 90 días y que se harán los anuncios pertinentes para advertir a la población sobre los cambios que eso genere en el ordenamiento vial.

De esta manera, los únicos cambios que notarán los automovilistas en el tránsito estarán localizados en la mano que va de Neuquén hacia Cipolletti.

Puente elevado a Cipolletti Avenida Mosconi Así quedará el puente elevado desde la calle Obrero Argentino hasta la zona de los puentes.

Al igual que ocurrió en la etapa central, entre Gatica y Linares, los obreros trabajarán las 24 horas para cumplir el plazo de ejecución de 12 meses.

Cómo avanza la obra, en números

A través de un video difundido en sus redes sociales, la Municipalidad de Neuquén afirmó que durante el primer mes de trabajo, se intervinieron 2,4 kilómetros de la Avenida Mosconi. Las primeras tareas incluyeron el movimiento de suelos, equivalente al de 9 piletas olímpicas, además de la remoción de asfalto, que equivale a 11 edificios de tres pisos.

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Por otro lado, la contratista avanzó también con el reciclaje de elementos del mobiliario urbano para su utilización en otros sitios de la ciudad. Incluyeron 360 luminarias, 180 columnas, 180 luces led y 7 cruces de semáforos, entre otros materiales.

A partir de este sábado, la ciudad contará con dos interrupciones de tránsito en zonas de intensa circulación en la capital provincial. Además del corte en el acceso a los puentes carreteros, seguirá vigente la interrupción a lo largo del tramo central de la Mosconi, entre Gatica y Linares.

Ambos tramos serán habilitados en un plazo de 12 meses, por lo que las reaperturas se harán con sólo un mes de distancia y requerirá de más paciencia de los automovilistas, a los que se aconsejó salir diez minutos más temprano de casa para evitar inconvenientes por las posibles demoras.