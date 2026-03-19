Arranca la obra de Avenida Mosconi en los puentes carreteros: mapa con el tramo cortado y de los desvíos

Tras el anuncio del lanzamiento de un nuevo tramo de la Avenida Mosconi, la Municipalidad de Neuquén comenzó el día en que los trabajos de la etapa 6 afectarán el tránsito en la zona de los puentes carreteros que unen Neuquén con Cipolletti . Por ahora, el corte será sólo en el sentido de salida desde Neuquén hacia la provincia vecina, y esperan que en 90 días haya un corte en el sentido contrario.

La subsecretaria de Infraestructura de la Municipalidad de Neuquén, Mariel Bruno, recordó que la etapa 6 de la Avenida Mosconi incluye la edificación de dos viaductos que elevan la entrada y la salida de la ciudad para permitir debajo de ellos el cruce transversal a nivel, en el sentido de norte a sur o viceversa.

"Toda esa obra es la que comienza hoy", dijo este jueves en una conferencia de prensa, en la que aclaró que la primera intervención que van a realizar es sobre la colectora que va desde Neuquén hasta Cipolletti, con trabajos que cortarán el tránsito vehicular por un plazo de 60 días.

Los desvíos en el tránsito de la Avenida Mosconi

Un mapa confeccionado por LM Neuquén muestra cuáles son las calles que se deberán utilizar a partir del sábado 28, cuando se corte la circulación para permitir los trabajos.

De esta manera, los automovilistas que salgan desde la capital provincial hacia Cipolletti deberán utilizar un desvío, que estará delimitado por las calles Aguado y Lázaro Martín (la continuidad de Obrero Argentino) para acceder nuevamente al puente y hacer el cruce interprovincial.

mapa desvíos avenida mosconi puente

"Vamos a tener esa obra por 60 días y queda impedida la circulación. Todos los vehículos van a poder seguir accediendo al puente como lo hacen hoy. Van a desviar en calle Aguado, van a tomar Lázaro Martín y van llegar al puente", recordó Bruno. Y agregó que una vez ese sector esté terminado se volverá a habilitar el tránsito en colectora para trabajar sobre el puente sin impedir la circulación.

SFP Presentan nevo acceso a neuquen puente carretero (8) Sebastián Fariña Petersen

Por otro lado, señaló que la Municipalidad tiene previsto ajustar los semáforos para evitar el impacto de los desvíos en la gran cantidad de vehículos que salen desde Neuquén hacia Cipolletti, sobre todo en las horas pico. La funcionaria agregó que en esa zona se está trabajando ahora con obras de asfalto, que concluyen este domingo, para empezar a usarse el sábado 28 en los desvíos.

"Son parte del plan de 3000 cuadras de asfalto, que incluye el pavimento de las calles Lules, Lázaro Martín y Río Uruguay", dijo sobre un sector que contará con mayor carga vehicular a partir del corte de tránsito sobre la colectora.

La mano hacia Neuquén, liberada

Bruno recordó que el puente carretero más nuevo y la mano de la Avenida Mosconi que tiene dirección desde la ciudad rionegrina hacia Neuquén seguirá habilitado sin cambios. Explicó que está previsto que la interrupción del tránsito se produzca dentro de unos 90 días y que se harán los anuncios pertinentes para advertir a la población sobre los cambios que eso genere en el ordenamiento vial.

De esta manera, los únicos cambios que notarán los automovilistas en el tránsito estarán localizados en la mano que va de Neuquén hacia Cipolletti. Al igual que ocurrió en la etapa central, entre Gatica y Linares, los obreros trabajarán las 24 horas para cumplir el plazo de ejecución de 12 meses.

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"Esta obra también tiene un plazo de un año, puede que estén desfasadas por 30 o 60 días, pero pretendemos que en un año esté completamente terminado desde Gatica hasta los puentes carreteros", recordó Bruno.

Desde la Municipalidad recordaron que esta etapa de la obra, conocida como etapa 6, tiene un presupuesto de 35 mil millones de pesos para unos 600 metros de reconversión del avenida y la construcción de los viaductos. Se enmarca en un precio total de la Avenida Mosconi, que se extiende por 14 kilómetros, con un valor 170 millones de dólares, financiados con recursos propios del municipio.

SFP Presentan nevo acceso a neuquen puente carretero (1) Sebastián Fariña Petersen

Al respecto, la Jefa de Gabinete de la Municipalidad, María Pasqualini, solicitó más paciencia por parte de los automovilistas y recordó que hace falta salir 10 minutos antes para adaptarse a las modificaciones. Aseguró que, en las horas pico, acceden a Neuquén desde esos puntos unos 70 mil autos en el lapso de 90 minutos, por lo que hacer obras en ese sector representa un gran desafío.

Asimismo, recordó que la mayor importancia de la obra radica en la construcción de infraestructura pluvial para evitar inundaciones.

"Tenemos que tener muy presente lo que fueron las inundaciones del año de 2014, que las evitamos con esta obra. Dentro de muy poco los ciudadanos neuquinos vamos a tener la oportunidad de ver los caños que van a ir en estos pluviales y ahí vamos a tomar dimensión de lo que significa esta obra para la ciudad", aseguró.