Comienza la obra de la Avenida Mosconi en los puentes: qué pasa con el tránsito este lunes

Desde la Municipalidad de Neuquén aclararon que esta semana comenzarán los trabajos de limitación y medidas de seguridad. Las particularidades de ingeniería que demanda ese sector.

Tras la intervención total del tramo central de la Avenida Mosconi , entre las calles Linares y Gatica, la Municipalidad de Neuquén avanza con una segunda parte del proyecto . Esta semana inicia una de las etapas más ambiciosas: la conexión de la Avenida con los puentes carreteros que unen Neuquén y Cipolletti , que demandarán la creación de un viaducto con cruces en desnivel.

Pese a que la obra exigirá un sofisticado trabajo de ingeniería y tendrá un plazo de ejecución de un año , desde el Poder Ejecutivo local recordaron que el tránsito no se va a interrumpir en ningún momento. Buscan diseñar el proyecto de manera tal que siempre existan dos carriles de circulación en cada sentido, y esperan que no haya interrupciones de circulación en ninguno de los puentes, al menos hasta las últimas instancias de la obra.

El secretario de Infraestructura de la Municipalidad de Neuquén, Alejandro Nicola, confirmó que el pasado viernes estaba prevista la firma del contrato con las empresas adjudicatarias. "Y el trabajo comienza de inmediato", expresó en una entrevista con LM Neuquén . Sin embargo, recordó que este tipo de proyectos demandan primero de la delimitación de las áreas y otras medidas de seguridad para los operarios, por lo que no habrá un corte de tránsito este lunes.

"Los automovilistas que ingresen desde Cipolletti hacia Neuquén o en el sentido opuesto van a poder circular como siempre, con dos carriles habilitados y en una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora", dijo el funcionario y recordó que, si bien el desarrollo de una obra vial exige que los conductores avancen a escasa velocidad, esa situación ya ocurría en el ingreso a la ciudad por la presencia de la Policía que realiza controles en la zona de frontera interprovincial.

obras mosconi (2)

La ambiciosa ingeniería del viaducto

Nicola aclaró que cada etapa de la obra de la Avenida Mosconi presenta características particulares. Si bien esta zona no cuenta casi con comercios o frentistas que se vean afectados por los trabajos, la zona demandará de una ingeniería más sofisticada, ya que se instalará un viaducto para permitir el paso bajo nivel. Además, la arteria se edifica muy cerca de una estación transformadora, por lo que habrá que desarrollar ductos subterráneos para resguardar las líneas eléctricas.

A esos aspectos se suma otro desafío: por el puente carretero de Cipolletti a Neuquén ingresan cada día unos 60 mil autos, por lo que un corte -incluso parcial- en el tránsito podría generar embotellamientos y demoras graves. Por eso, la premisa de la Municipalidad apunta a planificar los desvíos y garantizar siempre la circulación vehicular. "Lo mismo que ocurre en el tramo central, en el que se desvía el tránsito por las calles colectoras", aclaró Nicola.

Gaido - recorrida obra - Avenida Mosconi (9) Claudio Espinoza

El secretario explicó que no está previsto cortar un puente para utilizar uno solo de doble mano. "Puede ser que dentro de seis u ocho meses se requiera un desvío así para conectar el puente con el viaducto", dijo y señaló: "En ese caso, vamos a buscar el mejor horario para hacer esas tareas, quizás cortando la circulación en uno de los puentes sólo en horario nocturno, cuando transitan muy pocos autos, porque esta obra también se va a hacer las 24 horas".

Por el momento, los automovilistas que llegan a Neuquén a través de los puentes carreteros no verán modificaciones en su rutina de traslado. Sin embargo, Nicola aclaró que esta semana se conocerán al detalle los desvíos coordinados junto con las empresas adjudicatarias, y se comunicarán a la población para evitar inconvenientes o demoras. Aunque reconoció que es una zona de alto tránsito, aclaró que trabajan "para no sumar un trastorno adicional".

A diferencia de lo que ocurrió en el tramo central de la Avenida Mosconi, esta obra presenta otros desafíos. Por eso, es probable que los automovilistas no vean cambios visibles en las primeras semanas. "En el caso del viaducto, va a haber mucho trabajo de elaboración de vigas que se hacen fuera de la obra y luego se trasladan para el montaje", aclaró el secretario.

alejandro nicola

Pese a que la presencia de máquinas y operarios puede complicar la circulación en el futuro, el objetivo es generar un acceso más ágil y, sobre todo, más seguro. "Se van a eliminar los cruces a nivel que teníamos entre las personas que circulaban por la Mosconi y los querían cruzar la Avenida de sur a norte o viceversa", dijo Nicola y aclaró: "Antes incluso teníamos una calle de retome para volver a Neuquén por la misma avenida, que quedó inhabilitada porque se registraban muchos accidentes".

Desde esta semana, el desafío de la Municipalidad será doble, ya que habrá dos etapas de la Avenida Mosconi intervenidas de manera simultánea. Nicola recordó que el esquema de trabajo será similar al del primer tramo. "En esta zona no tenemos prácticamente frentistas, pero sí hay una estación de servicio que tiene que seguir funcionando, por lo que planificamos todos los desvíos para generar el menor impacto posible, las reuniones con los prestadores de servicios son permanentes", recordó.

Una avenida que acorta los tiempos de viaje

El objetivo final es que el tiempo de traslado desde el puente hasta el aeropuerto se reduzca en un 50%. Con esta intervención, Neuquén busca igualar los estándares de infraestructura de las grandes capitales del mundo, con avenidas amplias que fomentan el crecimiento económico y la modernidad, por lo que el intendente Mariano Gaido anticipó que esperan un crecimiento en altura a la vera de la Mosconi, así como una integración entre las zonas del Alto y el Bajo, lo que derivará en un desarrollo comercial de la zona sur de la ciudad.

proyecto mosconi El proyecto de la avenida Mosconi es el más grande en obra pública de la icudad de Neuquén.

"La avenida Mosconi se hizo en altura para resguardar al centro y la zona comercial de Neuquén de las crecidas del río. Con el tiempo llegaron las represas que controlaron las crecidas y esa avenida quedó como un dique", dijo sobre la frontera natural que tenía la ciudad.

"Se termina el alto y el bajo", dijo y recordó que la transformación Avenida Mosconi también incluye un cambio de identidad. El intendente propuso que el sector privado defina un nuevo nombre para la arteria, con la única restricción de que no se utilice el nombre de ningún político. Esta medida busca que la ciudadanía se apropie del espacio, que es una arteria central de la capital.