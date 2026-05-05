Código contravencional: ¿Qué es y por qué quieren modificarlo?

La provincia busca adaptar la normativa a los cambios sociales, tecnológicos y demográficos en Neuquén, con el objetivo de mejorar la convivencia y hacer más efectivas las sanciones.

La provincia de Neuquén avanza en la reforma del Código Contravencional , una normativa vigente desde 1962 que, según coinciden distintos sectores, quedó desactualizada frente a los cambios sociales, tecnológicos y demográficos.

El espacio está integrado por representantes de los tres poderes del Estado y será presidido por el diputado provincial por Comunidad, Matías Martínez. En diálogo con LU5, el legislador explicó los alcances de la iniciativa y remarcó la necesidad de avanzar hacia un marco normativo más moderno y efectivo.

“El Código de Faltas o Código Contravencional es lo que día a día los vecinos y vecinas sufren. Son los problemas cotidianos que no llegan a ser delitos penales, pero que requieren intervención, muchas veces de la policía”, explicó Martínez.

Embed - REFORMA del CODIGO CONTRAVENCIONAL de NEUQUÉN: el Dip. MATÍAS MARTÍNEZ presidirá la COMISIÓN

Una ley con más de 60 años

El principal argumento para impulsar la reforma es la antigüedad del código vigente. Si bien a lo largo de las décadas se le realizaron modificaciones, el diputado señaló que fueron parciales y sin una revisión integral. “Tenemos un código del año 62 que fue reformado muchas veces, pero como parchecitos. Nunca hubo una modificación concreta, trabajada en profundidad”, sostuvo.

En ese sentido, planteó que la realidad actual de Neuquén es muy distinta a la de hace seis décadas. “La provincia creció mucho en población, en turismo, en actividad económica y en diversidad, pero las reglas de convivencia no crecieron al mismo ritmo”, advirtió.

Entre los cambios más notorios mencionó la aparición de nuevas formas de movilidad, como los monopatines eléctricos, el crecimiento de la vida digital y la mayor complejidad social en distintas regiones. “Hoy tenemos ciudades con alta densidad, turismo todo el año y realidades muy distintas entre el norte, Vaca Muerta o el sur. Todo eso requiere normas acordes”, agregó.

Matías Martinez diputado

Más que sancionar, ordenar la convivencia

Uno de los ejes de la reforma será repensar el rol del código, no solo como una herramienta sancionatoria, sino también preventiva. “Tenemos que tomarlo como un sistema que no sea únicamente sancionatorio, sino ordenador”, indicó Martínez.

En esa línea, planteó que muchas veces las multas no cumplen su objetivo: “Se puede cobrar una multa, pero no se termina cobrando y no hay una reparación del daño ocasionado”. Por eso, anticipó que se evaluarán mecanismos que combinen sanción con prevención.

También reconoció que el cambio de conducta social no depende únicamente de una ley. “Si es solo sancionatorio y no se cumple, no funciona. Y si es solo ejemplificador, tampoco. Tenemos que trabajar en ambas dimensiones”, afirmó en LU5.

Una provincia diversa y en crecimiento

Otro de los puntos centrales que se buscará abordar es la diversidad cultural y social de Neuquén, atravesada por el crecimiento poblacional y la llegada de personas de otras provincias. “Necesitamos un código claro, que diga qué se puede hacer y qué no, tanto para quienes nacieron acá como para quienes llegan”, señaló.

Además, comparó la situación con otras jurisdicciones del país, donde los códigos contravencionales ya fueron actualizados con enfoques distintos, incluso incorporando aspectos vinculados a lo digital.

Trabajo en territorio

La comisión ya inició su funcionamiento y prevé un proceso de al menos seis meses de trabajo, que incluirá reuniones en distintas regiones de la provincia para relevar realidades locales. “Tenemos que llevar el trabajo al territorio y escuchar a los ciudadanos, porque eso va a ser clave para lograr un buen proyecto”, concluyó Martínez.