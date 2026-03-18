Impulsan un nuevo Código Contravencional para Neuquén: ¿Sanciones económicas y arrestos?

La comisión de Asuntos Constitucionales comenzó a analizar una propuesta para reemplazar la normativa vigente, considerada desactualizada.

La Legislatura de Neuquén comenzó a debatir una propuesta para elaborar un nuevo Código Contravencional o de Convivencia , con el objetivo de actualizar la normativa vigente y establecer sanciones para conductas consideradas faltas o delitos menores.

El tratamiento del tema se inició en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura provincial, donde se planteó la necesidad de revisar el actual código, que tiene varios años de vigencia y, según legisladores, quedó desactualizado frente a los cambios sociales y a las problemáticas de convivencia que se registran en la actualidad.

Uno de los impulsores de la iniciativa es el diputado del PRO-NCN, Marcelo Bermúdez , quien explicó que el código vigente presenta múltiples modificaciones y artículos derogados, lo que dificulta su aplicación. Según indicó, la normativa actual se encuentra “desarticulada” y prácticamente no se utiliza .

“El código contravencional o código de convivencia de Neuquén está totalmente desactualizado. Cuando uno entra al plexo normativo se encuentra con artículos derogados y con una estructura que hoy prácticamente no se aplica”, sostuvo el legislador en Canal 7 Noticias.

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Bermúdez señaló además que en la provincia no hay jueces de paz que apliquen este tipo de normativa, lo que en la práctica deja sin sanción a diversas conductas consideradas faltas menores.

Importantes faltas que hoy quedan sin sanción

El diputado explicó que el código contravencional apunta a sancionar inconductas o delitos menores que, en muchos casos, no llegan a ser abordados por la justicia penal. Entre los ejemplos mencionó situaciones de agresiones leves o conflictos cotidianos que, pese a su gravedad social, no suelen tener consecuencias judiciales.

“Por ejemplo, una persona que entra a la guardia de un hospital y agrede a un médico o a un enfermero puede quedar sin sanción. Son lesiones leves, pero igualmente son conductas graves que afectan la convivencia”, explicó.

celda (1).jpg El preso de Roca se enojó porque no le entregaron la PlayStation y denunció un agravamiento de las condiciones de detención.

Según indicó, la creación de un nuevo código permitiría establecer sanciones económicas o incluso arrestos breves para quienes cometan este tipo de faltas.

Los códigos contravencionales, explicó Bermúdez, facultan a los jueces de paz a imponer penas que pueden llegar hasta los 30 días de arresto, además de multas u otras sanciones.

Un instrumento para mejorar la convivencia

El legislador también remarcó que este tipo de normativa no solo tiene un carácter sancionatorio, sino que también puede funcionar como herramienta para promover determinadas conductas sociales.

En ese sentido, mencionó que en otras provincias se utilizan códigos contravencionales para incentivar acciones vinculadas con la salud pública, como la vacunación.

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“Hay provincias donde se establecen multas si los padres no vacunan a sus hijos. Es una manera de generar incentivos para favorecer determinadas conductas”, indicó.

De acuerdo con Bermúdez, en Neuquén prácticamente no existen herramientas legales de este tipo, por lo que consideró necesario avanzar en una normativa moderna que permita abordar estas situaciones.

Una comisión para redactar el nuevo código

La propuesta que comenzó a discutirse en la Legislatura contempla la creación de una comisión encargada de redactar el nuevo Código Contravencional. La idea es que este espacio esté integrado por representantes de distintos ámbitos vinculados a la seguridad y la justicia, con el objetivo de elaborar un proyecto con consenso institucional.

Entre los actores que se busca incorporar se encuentran representantes de la Policía, jueces de faltas, intendentes, el ministro de Seguridad de la provincia, el fiscal general y miembros del Tribunal Superior de Justicia.

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Según explicó Bermúdez, la participación de estos sectores permitiría garantizar que la futura normativa tenga una mirada integral y también respete los principios constitucionales. “Queremos armar una comisión redactora con la policía, con los jueces de falta, con intendentes, con el ministro de Seguridad, con el fiscal general y con el Tribunal Superior de Justicia. Tiene que tener también una visión constitucional”, explicó.

El objetivo final sería elaborar un proyecto de ley que luego sea presentado formalmente en la Legislatura para su tratamiento.

Sobre si el nuevo código podría aprovechar parte de la normativa vigente, Bermúdez fue contundente al señalar que, a su entender, es necesario redactar una ley completamente nueva: “Cuando uno lee el código actual, se da cuenta de que hay que hacerlo absolutamente de nuevo”.

La iniciativa recién comenzó a analizarse en comisión, por lo que se espera que en las próximas semanas continúe el debate legislativo y se definan los pasos para avanzar con la redacción de un nuevo Código Contravencional para la provincia.